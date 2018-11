: Rifiuti, Salvini: “In Campania servono inceneritori per risolvere emergenza”. Di Maio: “Non c’entrano beneamata cep… - petergomezblog : Rifiuti, Salvini: “In Campania servono inceneritori per risolvere emergenza”. Di Maio: “Non c’entrano beneamata cep… - ilfoglio_it : Gli inceneritori fanno inCeppare Di Maio e Salvini. Il leghista a Napoli: “In Campania serve un #termovalorizzatore… - eziomauro : Rifiuti a Napoli, la maggioranza gialloverde si spacca. Di Maio a Salvini: 'Gli inceneritori non c'… -

"Mi dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica e di creare tensioni nel governo".Così il vicepremier Disulla realizzazione degliin Campania proposta da Matteo Salvini."Una polemica che tra l'altro si fonda su un tema che non è neldi governo e quindi non si pone",aggiunge il vicepremier Sulla riduzione del debito,Di,sottolinea di essere d'accordo con il governatore Bce,Draghi."Bisogna diminuirlo:con la nostra manovra che aiuta le fasce più deboli,il debito diminuirà".(Di venerdì 16 novembre 2018)