Di Maio | “Salvini crea tensioni inutili | sono sorpreso dalla polemica di oggi”

Matteo Renzi : “Salvini e Di Maio fanno cose indecenti nel silenzio dei media e della RAI” : L'ex Presidente del Consiglio "ribalta" la discussione di queste ore e attacca l'informazione, in particolare quella pubblica: "A me davano del caudillo perché volevano abolire il Cnel. Lega e M5s un giorno propongono di chiudere il Parlamento e un altro di cancellare l’Europa. Ma dov’é la Rai? Perché nessuno fa le domande vere?"Continua a leggere

De Luca : “Salvini? Gli serve una partner narcotizzante. Lo vedrei con la Bindi”. Sfottò su Di Battista - Di Maio - Bonafede : “Salvini? Gli diamo la nostra solidarietà per la sua vicenda privata alla quale guardiamo con rispetto e discrezione. Ma mi permetto di dargli un suggerimento: visto che torna a casa stanco morto, penso che la compagna giusta per lui sia una come l’onorevole Rosaria Bindi”. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si pronuncia sulla separazione tra Matteo Salvini ...

Tensioni Lega-M5s - Giorgetti : “Salvini e Di Maio si incontreranno e troveranno una soluzione” : “Dopo incomprensioni e divergenze di opinione bisogna incontrarsi e discutere. Quando Salvini tornerà dal Ghana e Di Maio dalla Cina probabilmente si incontreranno e troveranno una soluzione. La vera priorità ora è l’emergenza maltempo e gli enormi danni da essa provocati”. Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti a margine della conferenza di presentazione per l’inaugurazione di ...

Migranti - Varoufakis : “Salvini xenofobo - riporta l’Italia verso il fascismo. Di Maio a letto con lui - ora deve dormirci” : “Lo scontro tra il governo M5s-Lega e Bruxelles sulla manovra? In realtà sono affiatati contro gli interessi degli italiani e degli europei. Sono complici, compagni di ballo, non certo nemici”. Così Yanis Varoufakis, l’ex ministro delle Finanze della Grecia nel primo governo Tsipras in Grecia, nel corso di una conferenza stampa a Roma, con la quale ha rilanciato la necessità di un’alternativa progressista rispetto ...

Leopolda - il ritorno del finanziere Davide Serra. Renzi lo esalta e attacca : “Salvini-Di Maio? Persi 700 milioni al mese” : C’è chi ricorda ancora le sue dichiarazioni esplosive sullo sciopero alla Leopolda 2014, quando Davide Serra – finanziere amico di Renzi e storico sponsor delle sue campagne elettorali – rivendicò la necessità di limitarlo, convinto che creasse più disoccupati. Parole che costrinsero l’ala Renziana del Pd a immediate rettifiche, dopo uno scontro con la Cgil nel mezzo della riforma (contestata) del Jobs Act. Ora, anni dopo ...

Renzi : “Salvini e Di Maio cialtroni - mettono in pericolo l’Italia con la loro incompetenza” : "La situazione è veramente preoccupante, quei due stanno combinando un vero casino e rovinando tutto quello che noi abbiamo fatto. Quello che abbiamo fatto viene messo in pericolo da quel connubbio di menti che sono Salvini e Di Maio, stanno mettendo in pericolo l'Italia con la loro incompetenza, cialtroni!", ha tuonato Renzi aprendo la nona edizione della Leopolda.Continua a leggere

Def - Savona : “Salvini e Di Maio? Intemperanza verbale - ma responsabili. Nessuno vuole lasciare l’Ue” : I toni duri contro l’Europa di Salvini e Di Maio? “Una cosa è l’Intemperanza verbale, una cosa sono le responsabilità di governo. Sono consci di queste responsabilità, altrimenti saranno gli elettori a decidere”. Così il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, nel corso di una conferenza stampa alla sede della Stampa estera a Roma. In merito alle elezioni Europee 2019: “Disponibile a sostenere M5s o Lega? Per ...

Porta a Porta - Renzi dichiara : “Salvini è il Trait d’union fra Berlusconi e Di Maio” : Salvini secondo Renzi fa da “collante” fra Di Maio e Berlusconi “Per me dev’essere Frans Timmermans, socialista olandese, che ora è vicepresidente.” Così Matteo Renzi, ospite a Porta a Porta, propone un fronte progressista unito alle elezioni europee del 2019, indicando il candidato. “Noi facemmo una battaglia, parzialmente vinta, per cambiare le regole europee – racconta l’ex premier riguardo ai temi dei vincoli di bilancio e ...

Governo - Calenda : “Salvini un opportunista che non ha fatto alcun provvedimento. Di Maio dovrebbe dimettersi” : “Salvini è un opportunista che non sta facendo niente a livello di azione di Governo, non ha fatto nessun provvedimento. D’altra parte ha fatto 60 tappe in giro per l’Italia e non sta mai al ministero. Di Maio? In un paese normale un ministro che mente sul parere dell’Avvocatura dovrebbe dimettersi, è poco serio”. E’ quanto ha detto Carlo Calenda nel corso di un incontro con la stampa estera a proposito dei ...

Di Maio : “Salvini? Non è un giullare. Giornali sputano veleno - non li leggo”. Gag sulla sua cravatta con Myrta Merlino : “Io non devo prendere le difese del ministro Salvini, ma queste considerazioni su di lui sono anche particolarmente offensive, perché sta dicendo che si è messo al ministero degli Interni per fare il giullare. Non è assolutamente così”. È la risposta che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ospite de L’Aria che Tira (La7), dà alla conduttrice Myrta Merlino, la quale sottolinea il ruolo propagandistico del ministro ...