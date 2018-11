Di Maio | ' Salvini crea tensioni Abbiamo già troppi nemici'

Rifiuti - Di Maio : Salvini crea tensioni nel governo. Fico : stop agli inceneritori : Non si placa lo scontro sui Rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...

Rifiuti - Di Maio contro Salvini : 'La sua polemica crea tensioni' : Il tema dell'inquinamento continua a creare tensioni all'interno della maggioranza di governo, con il vicepremier Luigi Di Maio che replica nuovamente alle parole del collega Matteo Salvini. "A me ...

Di Maio : "Salvini crea tensioni" : Luigi Di Maio replica ancora a distanza a Matteo Salvini sullo scontro in merito agli inceneritori . "A me dispiace - dice - che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica e di creare ...

Di Maio e gli inceneritori : «La polemica di Salvini crea tensioni nel governo» Video : Il vice premier Cinquestelle: «Sono dispiaciuto,il tema non si pone perché non è nel contratto di governo»

Rifiuti - Di Maio : Salvini crea tensioni nel governo. Fico : stop agli inceneritori : Non si placa lo scontro sui Rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...

Di Maio : "Inceneritori? Il tema non si poneSpiace che Salvini crei tensioni nel governo" : Il vicepremier pentastellato vuole chiudere in fretta la questione inceneritori che ha creato nuove tensioni nella maggioranza: "A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica e di creare tensioni nel governo, sono veramente dispiaciuto. Tra l'altro si fonda sul tema degli inceneritori che, non essendo nel contratto di governo, non si pone"

Inceneritori - Di Maio : «La polemica di Salvini crea tensioni nel governo» Video : Il vice premier Cinquestelle: «Sono dispiaciuto,il tema non si pone perché non è nel contratto di governo»

Inceneritori - Di Maio e la lite con Salvini : «Polemica che crea tensioni nel governo» : Il vice premier Cinquestelle: «Sono dispiaciuto,il tema non si pone perché non è nel contratto di governo»

Luigi Di Maio e Matteo Salvini : tutte le liti tra i due vicepremier : Dagli inceneritori al condono, dalla prescrizione alle Olimpiadi da inizio legislatura i due capi politici se ne sono dette di tutti i colori

Rifiuti a Napoli - Salvini invade ancora il «campo» di Di Maio e nel governo cresce la tensione : PER SAPERNE DI PIU': Un mondo senza plastica? Una filiera da riprogettare da zero in un'ottica circolare

Rifiuti a Napoli - Salvini invade ancora il «campo» di Di Maio e nel governo cresce la tensione : Dopo Roma è un nuovo sconfinamento del leghista in un territorio tradizionalmente “bandiera” dei Cinque Stelle. Nuovamente a rischio la tenuta della maggioranza mentre entra nel vivo il confronto sulla legge di Bilancio...

Matteo Salvini risponde a Di Maio sui rifiuti : "Chi dice sempre no provoca roghi" : Matteo Salvini va al contrattacco sui rifiuti e risponde implicitamente a Luigi Di Maio che aveva bocciato la sua proposta di dotare di un termovalorizzatore ogni provincia italiana."La percentuale di raccolta differenziata in Campania è quasi 20 punti inferiore a quella di altre regioni italiane - afferma il ministro dell'Interno -. Nel 2016 la Campania ha esportato in Italia e in Europa 300mila tonnellate di rifiuti con una spesa per ...

Salvini «allibito» dai toni di Di Maio sugli inceneritori «Servono». «Una ceppa» : Il vertice in serata tra Conte e i due vicepremier. il Csm contro il decreto sicurezza. I Salviniani contro Di Maio: «Non s’è trattato di un momento di tensione, era un post scritto...»

Salvini : serve un termo-valorizzatore in ogni provincia campana | Di Maio : non sono nel contratto : Il grillino: "Gli inceneritori non c'entrano una beneamata ceppa". Il leghista: "Si rischia l'emergenza a livello mondiale, sia sanitaria sia sociale"