Di Maio : libertà di stampa per noi è sacra ma no bugie e offese : Luigi Di Maio torna sulle accuse mosse ai giornalisti, definiti sciacalli e prostitute, scatenando una veemente reazione della stampa italiana. "La libertà di stampa per noi è sacra e deve essere una ...

Libertà di stampa - giornalisti in piazza. Di Maio - nuovi attacchi agli editori. Agcom 'Colpita democrazia' : ... che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica'. Contro gli attacchi grillini i giornalisti sono scesi in piazza da Bolzano a Palermo. A Roma la ...

Stampa - Agcom : "Attacchi ledono libertà" | Giornalisti in piazza | Di Maio : "Dittatura? Parla chi epurò Biagi" : Flash mob in molte città per dire "giù le mani dall'informazione" in risposta alle dichiarazioni dei leader pentastellati. La senatrice dissidente grillina chiede un passo indietro ai Giornalisti eletti con il Movimento 5 Stelle. Il vicepremier in diretta Fb: vogliamo una Stampa libera da tutto e tutti

Libertà di stampa - i giornalisti : basta attacchi Fattori (M5s) : ora via tutti quelli eletti con noi Di Maio : informazione è sacra - ma no bugie : Flash mob in molte città per dire "giù le mani dall'informazione" in risposta alle dichiarazioni dei leader pentastellati. La senatrice dissidente grillina chiede un passo indietro ai giornalisti eletti con il Movimento 5 Stelle. Il vicepremier in diretta Fb: vogliamo una stampa libera da tutto e tutti

Di Maio e la libertà di stampa : «Chi oggi parla di dittatura ha epurato Biagi» : Il vicepremier in diretta Facebook torna sulla libertà di stampa dopo gli attacchi ai giornalisti dei giorni scorsi: «A breve in parlamento un ddl per incentivare gli editori puri e nuove norme su equo compenso anche per i reporter»

Di Maio : la libertà di stampa è sacra ma non quella di dire bugie : "La libertà di stampa e di informazione per noi è sacra" e si deve garantire che la stampa sia libera "da tutto e tutti", ma "non può essere libertà di dire bugie" o "di offendere": lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio in un video su Facebook dopo le polemiche per gli attacchi ai giornalisti che aveva lanciato nel giorno ...

Di Maio : “Libertà d’informazione si garantisce con equo compenso per giornalisti sottopagati” : “La libertà di informazione si garantisce prima di tutto migliorando le condizioni di lavoro dei giornalisti. Soprattutto i giornalisti sottopagati, al limite dello sfruttamento”. Così Luigi Di Maio in una diretta video su un social network aggiungendo che “noi vogliamo garantire la libertà di stampa con l’equo compenso” che varrà per tutti i professionisti, ma anche per i giornalisti. “Spero ne vogliano ...

Di Maio; la libertà di stampa è sacra ma non quella di dire bugie : "La libertà di stampa e di informazione per noi è sacra" e si deve garantire che la stampa sia libera "da tutto e tutti", ma "non può essere libertà di dire bugie" o "di offendere": lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio in un video su Facebook dopo le polemiche per gli attacchi ai giornalisti che aveva lanciato nel giorno ...

Di Maio da Barbara d'Urso contro Fabio Fazio/ “Più libertà in tv Berlusconi che non da giornalisti snob Rai” : Luigi Di Maio a Domenica Live "contro" Fabio Fazio: "più libertà da Barbara d'Urso che non dai giornalisti snob". Attacca la Rai e ‘difende’ la tv di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:39:00 GMT)

Fake News - la libertà di stampa è sempre in pericolo. Ma non per colpa di Di Maio : “Per fortuna ci siamo vaccinati anni fa dalle bufale, dalle Fake News dei giornali e si stanno vaccinando anche tanti altri cittadini tanto è vero che stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l‘Espresso che, mi dispiace per i lavoratori, stanno addirittura avviando dei processi di esuberi al loro interno perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà”. Vi suona bene? A me ...

Stampa - Di Maio ancora duro : conflitto d'interesse - Odg : emergenza libertà : Di Maio contro la Stampa, atto secondo. Nessun dietrofront da parte del vicepremier dopo le sue esternazioni sul Gruppo Gedi, nonostante il dissenso arrivato dai Cdr delle redazioni più disparate, dal ...

Renzi contro Di Maio : “Mi accusava di deriva autoritaria - ora attacca la libertà di stampa” : Il senatore del Partito Democratico attacca duramente il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio: "Ha tirato giù la maschera e adesso fanno il tifo per la chiusura dei giornali: un ministro del lavoro che si compiace dei licenziamenti, un vicepremier che attacca la libertà di stampa. Mai visto in Italia".Continua a leggere

Di Maio attacca L'Espresso. Odg : "Emergenza libertà di stampa" - : Il presidente dell'Ordine dei giornalisti ha risposto alle parole del vicepremier contro i giornali che "alterano la realtà e stanno morendo". Solidarietà e vicinanza da tutto il mondo dell'informazione e dall'opposizione. Fnsi: "Attacco tipico delle dittature"

La libertà di stampa per Di Maio : "Stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del gruppo Espresso - nessuno li legge più perché alterano la realtà" : "Per fortuna ci siamo vaccinati anni fa dalle bufale, dalle fake news dei giornali e si stanno vaccinando anche tanti altri cittadini tanto è vero che stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l'Espresso che, mi dispiace per i lavoratori, stanno addirittura avviando dei processi di esuberi al loro interno perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e ...