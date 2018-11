Di Maio attacca | Io sto con i terremotati | il Pd no

Emergenza Campania - governo diviso sui rifiuti e Di Maio attacca Salvini : «Servono 5 inceneritori uno per ogni provincia della Campania: sta per profilarsi una grande Emergenza rifiuti e sanitaria. Se trovano la localizzazione bene, altrimenti ci pensiamo noi»....

Pensioni e manovra - Salvini e Di Maio attaccano Ue : 'Non ci piegheremo' : Chiarissime le ultime prese di posizione dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio nei confronti dell'Unione Europea: non ci piegheremo ai commissariamenti, è il momento di stare vicino al popolo italiano, il loro interesse viene prima di tutto. Le affermazioni del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dell'attuale Governo giallo-verde. Pensioni, Di Maio ribadisce: 'Quota 100 non è in ...

Raggi assolta - Di Maio e Di Battista attaccano i giornalisti : “Sciacalli e pennivendoli” : Dopo l'assoluzione del sindaco di Roma il vicepremier e l'esponente del Movimento 5 stelle si sono scagliati contro i media...

Di Maio e Di Battista attaccano i giornalisti. 'Presto legge su editori puri' : Più misurato Matteo Salvini: 'una buona notizia. I romani giudicheranno la Raggi dai fatti'. Preoccupate le opposizioni. Marcucci, Pd,: a rischio democrazia e libertà di stampa - Pesantissime le ...

Raggi assolta - Di Maio attacca i giornalisti : infimi sciacalli : Roma, 10 nov., askanews, - 'Virginia Raggi è stata assolta. Forza Virginia! Contento di averti sempre difesa e di aver sempre creduto in te'. Lo ha scritto su facebook Luigi Di Maio, capo politico M5s ...

"Infimi sciacalli" - Di Maio attacca i giornalisti : Contento di averti sempre difesa e di aver sempre creduto in te ". Lo scrive in un post su Facebook, Luigi Di Maio, capo politico del movimento 5 Stelle, dopo l'assoluzione della prima cittadina di ...

Mara Maionchi Attacca Adriano Celentano! Volano Offese! : Mara Maionchi non le manda a dire ed offende pesantemente Adriano Celentano, chiamandolo falso e moralista! per quale motivo la donna si è accanita con il cantante? Svelato il motivo! L’astio sorto tra Mara Maionchi ed Adriano Celentano, ha inizio quando a causa dell’esclusione di Asia Argento da “X Factor”, il cantante ha scritto una missiva indirizzata alle agenzie stampa. Il molleggiato in sostanza ha criticato gli ...

Condono della casa di famiglia - Di Maio attacca Repubblica. La nostra risposta : Mi Perdonerete oggi ho comprato Repubblica, non lo farò spesso', dice Di Maio che addirittura consiglia di mettere 'più amore' nella cronaca politica; riecheggiando anche qui antichi slogan ...

Pensioni e Quota 100 - Damiano attacca il Governo sulla riforma : 'Da Di Maio 4^ versione' : Capitolo riforma Pensioni Governo Conte in dirittura d'arrivo o quasi. Con l'Eurogruppo di domani, 5 novembre 2018, comincia infatti la corsa ad ostacoli per la manovra finanziaria. Un percorso che, probabilmente, portera' verso la procedura d'infrazione per debito eccessivo. Il vicepremier Matteo Salvini continua a rassicurare sulla buona intesa con il Movimento 5 Stelle 'Nessuna polemica, stiamo lavorando bene insieme' ma la tensione tra le ...

Associazione vittime Salvabanche attacca il governo - Di Maio replica : 'Soldi ci sono - vediamoci' : L'Associazione vittime del Salvabanche attacca il governo Conte sulla questione dei rimborsi agli azionlisti. 'Niente di diverso da quello che ha fatto e che ha detto il Pd', spiega l'Associazione. '...

Reddito di cittadinanza - Giorgetti attacca e poi ritratta. Di Maio : 'c'è nel contratto e va rispettato' : Ieri sera l'incontro chiarificatore tra il sottosegretario alla presidenza - che aveva parlato di complicazioni non indifferenti per la misura del M5s - e il premier Conte. Le coperture ci sono e il ...

Mara Maionchi attacca Lodo Guenzi a X Factor : 'Ma che c.... dici?' : La seconda puntata dei Live di X Factor ha acceso gli animi della giuria, in particolare quello di Mara Maionchi: la vulcanica veterana del talent show trasmesso da Sky ha risposto a muso duro al ...

Dl Genova - Renzi attacca Di Maio : “Coinvolto personalmente in condoni?”. Poi l’ironia su un’eventuale adesione al Pd : “Perché Di Maio insiste così tanto sul condono a Ischia? Ha qualche elemento personale? Forse familiare?”. È l’accusa, sotto forma di domanda, che Matteo Renzi rivolge a Luigi Di Maio, in diretta Facebook, in riferimento al condono edilizio a Ischia presente nel decreto Genova. Poi l’ironia del senatore dem sulla frase del leader del M5s, che in un comizio nel 2017, disse: “Se trovate un condono a mia firma mi ...

Di Maio elogia Merkel e attacca Renzi : “Prenda esempio da lei e si ritiri da politica” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, attacca Matteo Renzi elogiando Angela Merkel nella giornata in cui annuncia il suo ritiro dalla vita politica alla fine del mandato: "È una donna di parola. Le auguro tanta fortuna per ciò che vorrà fare della sua vita quando terminerà il suo mandato. Qualche senatore semplice fiorentino dovrebbe prendere esempio da lei".Continua a leggere