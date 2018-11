Deltarune | Chapter 1 - prova

eurogamer

(Di venerdì 16 novembre 2018) "Sappiate che inizialmente ero molto preoccupato dall'idea di realizzare tutto questo. Le aspettative per il mio prossimo lavoro erano davvero alte, così alte che sapevo che qualsiasi cosa avessi fatto avrei avuto la sensazione che le persone sarebbero rimaste deluse". "Nel caso in cui abbiate giocato ad Undertale non penso di poter realizzare qualcosa che vi faccia sentire nuovamente in 'quel modo'. Tuttavia è possibile che io riesca a realizzare qualcosa di diverso. È solo qualcosa di semplice ma forse vi piacerà. Ci vediamo tra?? Anni... ok? Non dimenticate".Il successo è sicuramente qualcosa di straordinario in qualsiasi settore, figuriamoci in un'industria in cui quello vero sembra accessibile solo per pochissimi. Quando è completamente inaspettato e a conti fatti neanche cercato, può però trasformarsi in qualcosa di difficile da affrontare. Read more…