De Falco | ' Il M5S condivida il dissenso | in ogni partito c' è dialettica democratica'

Gregorio De Falco ad un passo da essere cacciato dal M5S : Gregorio De Falco la sua avventura dentro il Movimento 5 Stelle potrebbe essere alla conclusione Il post è già scritto. Il tempo di approvare in Senato il decreto Genova e partirà il pubblica: il senatore Gregorio De Falco sarà espulso dal M5S. Per direttissima. Senza nemmeno passare dai probiviri: il cartellino rosso è atteso già stasera o al massimo domani mattina. «In 24 ore chiuderemo la pratica: ciao ciao comandante», dicevano ieri i big ...

Dl Genova - De Falco non vota (per sbaglio) : “Non avrei partecipato comunque. M5s smentisca voci sulle espulsioni” : Dopo essere stato segnalato ai probiviri sul decreto Sicurezza, il senatore M5s, Gregorio De Falco, era finito sotto accusa da parte del suo gruppo per il voto in commissione con cui aveva detto no al condono edilizio a Ischia. Lui si era difeso dalle accuse, arrivate pure da Di Maio, di votare contro per soldi: “Io fuori da M5S? Non so nulla”, aveva rivendicato. Poi, in Aula, sul decreto Genova alla fine non ha partecipato al ...

L'M5S caccia De Falco : 'Per loro ero un simbolo - ora mi scaricano' : Comandante-senatore Gregorio De Falco, questa è facile: risalga a bordo! «Per favore, spero che non si parli ancora di quella triste storia». Giusto, ma lei è stato candidato dal M5S al Senato quasi ...

Il M5S alle prese con un problema chiamato De Falco : L’incidente viene chiuso in fretta, l’ortodossia ripristinata, l’ordine regna nel gruppo parlamentare dei 5 Stelle dopo la scossa del voto contrario al decreto Genova. Oppure no: forse per la prima volta dalle elezioni trionfali del 4 marzo, il Movimento rischia di provare l’aspro sapore delle espulsioni, degli abbandoni traumatici, delle sedute con gli indici puntati che non poco avevano fatto male la scorsa legislatura. ...

M5S - esplode il caso ribelli. Fattori : «Terrorismo psicologico». De Falco : «Io coerente» : Il grande squallore della politica del passato era quello di sentire promesse che poi non venivano mantenute perché qualcuno pensava prima ai propri interessi, economici, mediatici, ideologici, ...

M5s - Fraccaro : a casa chi non si trova bene | De Falco : io sono coerente - non dissidente : Si riscalda il dibattito dentro i pentastellati dopo il voto in Commissione. Alla dissidente Fattori replicano il ministro per i Rapporti con il Parlamento e il sottosegretario Buffagni: "Chi non è d'accordo vada via". L'ex comandante: "Credo proprio che non sarò espulso: nessuno mi ha fatto sapere nulla".

M5S - Patuanelli : “De Falco e Nugnes? Esistono regole. Giusta riflessione sulla permanenza nel nostro progetto” : Il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli sui senatori dissidenti Nugnes e De Falco non usa mezzi termini: “Stiamo valutando quali provvedimenti mettere in campo, ci sono differenti livelli, ma è giusto riflettere sulla permanenza di queste persone nel nostro progetto. Il gruppo ha le sue regole e le discussioni vanno fatte entro i confini di queste regole”. “Chi ha deciso di anteporre i propri interessi a quelli del Paese ...

Dl Genova - De Falco : “Non sono un dissidente - sono coerente con gli ideali del M5S” : Il senatore Gregorio De Falco, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe a un passo dall'espulsione dal Movimento Cinque Stelle, di giustifica così: "Sento di buffe esternazioni, ma credo le sentenze debbano seguire non precedere le accuse. Io non sono affatto dissidente, ma coerente con le idealità del Movimento 5 Stelle".Continua a leggere

De Falco tradisce il M5S. Di Maio : “De Falco e Nugnes già sotto procedura” (VIDEO) : De Falco vota insieme all’opposizione, governo sotto sul condono a Ischia, Di Maio non ci sta! Il comandante Gregorio De Falco scende dal governo. Il senatore dissidente del M5s vota insieme all’opposizione in Commissione a Palazzo Madama e la maggioranza va sotto sull’emendamento all’articolo 25 del decreto Genova, quello che disciplina le pratiche di condono a Ischia. Una bomba sui 5 Stelle, una provocazione bella e ...

De Falco : ‘Base del M5s con me. Espulsione? Manca accusa’. Renzi : ‘Il condono è uno schifezza - i lettori del Fatto lo sanno’ : “Dimettermi se M5s mi espellerà? Prima di una sentenza credo occorra un processo e prima ancora un’accusa”. Il senatore pentastellato Gregorio De Falco risponde così al capogruppo Stefano Patuanelli e al sottosegretario Stefano Buffagni. “Io difendo l’ambiente, la base del movimento è con me”. “Il condono è una schifezza e i lettori del Fatto che guarderanno questo video lo sanno” commenta Matteo ...

Così il M5s finisce per scaricare De Falco e rivalutare Schettino : Rabbia, sostegno, insulti, ironia, botte e risposta, c'è un po' di tutto sulla bacheca Facebook di Gregorio De Falco (l'ufficiale della Guardia costiera diventato famoso durante la tragedia della Costa Concordia, oggi parlamentare del M5s). Fissato in alto un post datato 9 novembre, giorno in cui il

M5S - esplode il caso ribelli. Fattori : 'Terrorismo psicologico'. De Falco : 'Io coerente' : Il grande squallore della politica del passato era quello di sentire promesse che poi non venivano mantenute perché qualcuno pensava prima ai propri interessi, economici, mediatici, ideologici, ...

M5S - esplode il caso ribelli. Fattori : «Terrorismo psicologico». De Falco : «Io coerente» : Imperversa la polemica nel Movimento Cinquestelle dopo il voto di ieri che ha visto il Governo battuto in Commissione sul condono per Ischia contenuto nel decreto per Genova. Gregorio De Falco, che...

M5S - Fattori : «Clima di terrorismo psicologico». De Falco : «Io coerente con principi movimento» : Imperversa la polemica nel Movimento Cinquestelle dopo il voto di ieri che ha visto il Governo battuto in Commissione sul condono per Ischia contenuto nel decreto per Genova. Gregorio De Falco, che...