: Ddl Anticorruzione, primo ok al daspo per i corrotti in commissione Camera - petergomezblog : Ddl Anticorruzione, primo ok al daspo per i corrotti in commissione Camera - Adnkronos : Ddl anticorruzione, #Lega: 'Così non va' - petergomezblog : Governo, c’è l’accordo Lega-M5s su prescrizione È in ddl anticorruzione, enterá in vigore a gennaio 2020… -

LeAffari costituzionali e Giustizia della Camera hanno concluso l'esame del Ddle hanno dato mandato al relatore. L'approdo del provvedimento in Aula è fissato per lunedì prossimo alle 13. Polemiche sui lavori da parte del Pd. E tensioni nella maggioranza in tema di donazioni ai partiti e in particolare sulla trasparenza. Dietrofront sull' emendamento che aumentava da 500 euro a 2000 euro annui la soglia oltre la quala i contributi devono essere in chiaro.(Di sabato 17 novembre 2018)