Dark Eclipse - recensione

(Di venerdì 16 novembre 2018) Nonostante il primato di genere del momento spetti senza alcun dubbio agli sparatutto Battle Royale, ad oggi seguiti da innumerevoli spettatori su Twitch, giocati da milioni di appassionati e semplici curiosi, ovviamente cavalcati da molti sviluppatori, i MOBA continuano ad affascinare una certa fetta di pubblico. Per quanto non si senta più parlare giornalmente di League of Legends in qualsiasi salsa, permane e sopravvive una folta e orgogliosissima schiera di fan, magari attratti da potenzialità e possibilità offerte dagli esport, tutt'ora ingolositi dall'idea di mettere le mani su un nuovo ed intrigante rappresentante del genere., certamente fuori tempo massimo persino per sfruttare curiosità e clamore inizialmente creatisi ai tempi dell'esordio di PlayStation VR sul mercato, fa della realtà virtuale la sua feature più importante, caratteristica capace, a suo modo, di ...