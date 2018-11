Dall' incubo Svezia al Portogallo | l' Italia a Milano per risorgere

Maltempo - Dalla Sicilia al Veneto il bilancio di una settimana da incubo. La conta dei danni : L’autunno fin troppo mite degli ultimi due mesi si è trasformato, in questi giorni, in una stagione killer: da Nord a Sud le regioni sono state travolte da piogge che hanno causato danni al territorio e diversi morti: 12, accertati al momento, in Sicilia, e quattro nei giorni scorsi nel Nord Est. La tragedia di Palermo della notte scorsa è solo l’ultimo dei tragici eventi che si sono verificati in questa settimana.... ...

Napoli - incubo bomba d'acqua : allerta meteo domenica Dalle 11 : La Protezione civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo valevole a partire dalle 11 di domenica mattina. Su tutta la Campania il livello di criticità idrogeologica connessa...

Leicester - da favola a incubo. Elicottero si schianta fuori Dallo stadio : morto il presidente : Finisce in tragedia una delle più belle pagine di sport degli ultimi anni che da tutti era stata ribattezzata la favola Leicester, squadra inglese che, da Cenerentola e senza alcun favore del ...

Banche - l'unica mossa da fare per salvarsi Dall'incubo dello spread : Piuttosto che fare con l'Europa la battaglia perdente contro il tetto del deficit entro il 3%, il governo giallo-verde, coeso e in questo capitanato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, si ...

Real Madrid - Dalla Champions vinta all'incubo del settimo posto : tutte le tappe della crisi. LE FOTO : Cinque mesi fa il Real Madrid era sul tetto d'Europa: tre Champions conquistate di fila e quattro in cinque anni. Quasi impossibile vincere ancora così tanto ma anche pensare a una crisi così profonda.

Esordio da incubo per Ventura - Chievo travolto Dall'Atalanta : La musica non cambia. Per il Chievo e per Gian Piero Ventura. Se l'ultima del tecnico ligure da allenatore era coincisa con il momento più triste del calcio italiano con l'esclusione dal Mondiale per ...

Dall'incubo nella grotta all'incontro con Ibra : la storia dei 'Cinghiali selvaggi' : Dopo l'incubo nella grotta, un sogno che si avvera. Sono trascorsi quasi quattro mesi dal 23 giugno, inizio del dramma per i 'Cinghiali selvaggi', la squadra di giocatori thailandesi dagli 11 ai 16 ...

Sgozzata a pochi passi Dalla culla del suo bimbo : l’incubo di Kristie - uccisa da uno stalker : Sgozzata a pochi passi dalla culla del suo bimbo di cinque mesi, che non vedrà mai crescere. È accaduto alla 39enne Kristie Powell, sorpresa dallo stalker la perseguitava da due anni, nell'appartamento di Wollongong (Australia), dove viveva con il suo bimbo. Dopo il delitto si è scatenata una caccia all'uomo.Continua a leggere

Modella divorata Dalle cimici - notte horror nell'hotel da incubo : com'è ridotta ora : Sabrina Jales St. Pierre, Modella che ha sfilato per alcune delle più importanti griffe internazionali, come Victoria's Secret, Versace e Valentino, si è svegliata una mattina nella sua camera d'hotel ...

Juve - il sogno Champions riparte Dalla Spagna. Ma Ronaldo ora è l'incubo degli altri : L'ex stella del Real Madrid sarà il punto di riferimento di una Juve che si è garantito il più forte al mondo e che ha sancito la fine dell'ultima avventura in coppa degli uomini di Allegri. Non solo ...