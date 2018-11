Dagospia | Giovanni Tria | trattativa in gran segreto sulla manovra con Pierre Moscovici

Def - la bomba di Dagospia : 'Ha vinto Giovanni Tria' - umiliazione finale per Luigi Di Maio : Alla fine vince Giovanni Tria . Secondo Dagospia , che lancia l'indiscrezione sul Def a metà strada tra Palazzo Chigi e via XX Settembre, il ministro dell'Economia non ha mosso i suoi paletti e i colleghi, soprattutto Luigi Di Maio e i grillini, hanno dovuto abbassare il capo pur di non rischiare una crisi politica senza ritorno: la manovra andrà in ...