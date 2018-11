Da Torino e Roma un nuovo modo di essere cittadini  

Dà fuoco a sette autobus a Torino - arrestato il presunto piromane : "Non mi facevano salire senza biglietto" : L'incendio ha coinvolto i mezzi della Gtt. Preso l'uomo, un 50enne incensurato, considerato responsabile del rogo

M5S - il sabato di fuoco tra la piazza «Sì Tav» a Torino e la sentenza Raggi a Roma : Due città, due sindache del Movimento, due simboli: dalle vittorie a Roma e Torino nel 2016 è partita la scalata dei Cinque Stelle a Palazzo Chigi. Da quelle il Movimento teme possa scatenarsi adesso l’inizio del declino, in un momento già complicato dal gelo nei rapporti con la Lega al Governo e dal confronto teso con l’Europa sulla manovra...

Roma : fermato su moTorino gli trovano 20 orologi rubati - uomo denunciato : Roma – Durante un servizio della Polizia di Stato finalizzato al contrasto di scippi e rapine nella zona del centro storico, gli agenti del commissariato Trevi hanno fermato per un controllo un uomo a bordo di uno scooter. Il 44enne e’ apparso subito nervoso ed insofferente e cosi’ i poliziotti gli hanno chiesto di aprire il sottosella all’interno della quale hanno trovato una tracolla nera contenente 20 orologi di varie ...

Minzolini cade dal moTorino per colpa di una buca a Roma : "Raggi faccia di bronzo - chiedo risarcimento danni" : Quando era giornalista, inseguiva i politici con il suo motorino. E ora Augusto Minzolini, ex direttore del Tg1 ed ex senatore, proprio dallo scooter è caduto a Roma per colpa di una buca. Lo ha scritto lo stesso Minzolini su Twitter, annunciando una richiesta di risarcimento danni all'amministrazione guidata dalla sindaca Virginia Raggi.Per la terza volta cado in motorino in una buca a Roma. L'ultima volta per il giudizio che ho dato ...

Bolzano - incidente tra via Roma e via Torino : giovane centauro si scontra con un'auto : Bolzano . Incindente stradale questo pomeriggio, attorno alle 17, all'incrocio tra via Roma e via Torino. Un giovane alla guida di una moto sportiva 125 si è scontrato con un'auto. A causa dell'...

Zidane - videomessaggio romantico : "Forza Juve - spero di tornare a Torino" - ma la panchina non c'entra - : "Un saluto da Madrid, speriamo un giorno di vederci presto a Torino e passare del tempo insieme. Forza Juve ". Firmato? Zinedine Zidane. Tanto affetto e un pizzico di nostalgia, ma nessuno salti a ...

La Champions League a Torino e Roma per il Trophy Tour di Nissan : Torino , askanews, - Una foto vicino alla "coppa dalle grandi orecchie". Il trofeo più ambito del calcio europeo è passato da Torino, una delle tappe dell'UEFA Champions League Trophy Tour di Nissan, ...

Le 5 mostre da vedere in autunno a Milano - Torino e Roma : Il nostro viaggio parte da Milano. Al primo posto delle mostre da visitare questo mese spicca Sanguine: Luc Tuymans on Baroque, una personale e inedita lettura del Barocco fatta dal pittore belga Luc Tuymans con l’accostamento sorprendente di 80 lavori straordinari che vanno da prestigiose opere di artisti del passato come Fanciullo morso da un ramarro e Davide con la testa di Golia, entrambe di Caravaggio — solo per la presenza di questi due ...

Ecosistema urbano - Legambiente : male Roma - Torino - Napoli e Palermo : Su alcuni fronti le politiche ambientali nelle nostre città migliorano anche in modo inaspettato, come nel caso dei rifiuti e dell'economia circolare, su altri, ancora troppi, c'è molto da lavorare. ...

Verdi e Brahms - a Torino i Requiem capolavori della letteratura corale romantica : Tra una protesta e l'altra dei suoi lavoratori, giustamente preoccupati per lo stato precario del bilancio, ma anche decisi a non fare sciopero, il Teatro Regio di Torino ha potuto inaugurare la sua ...

Torino - senza biglietto si chiude nel bagno : treno Italo per Roma accumula 2 ore di ritardo : Odissea per i passeggeri del treno Italo 9965 in partenza da Torino direzione Roma Termini. Il treno ha accumulato quasi due ore di ritardo a causa di una persona che si è chiusa nel bagno. Fermo alla stazione di Porta Nuova, il treno è ripartito solo dopo l’intervento della polizia ferroviaria.Continua a leggere

Glenn Miller Orchestra in Italia a marzo : tappe a Torino - Firenze - Roma e Trieste : La magia della Swing Era e dell'inconfondibile Glenn Miller Sound rivive in tour con la Glenn Miller Orchestra, il più famoso ensemble jazz e swing, capitanato da Wil Salden, il direttore olandese che ...

Champions League - IlTrophy Tour di Nissan a Torino e roma : ...UEFA Champions League Trophy Tour All'interno del Nissan Football Lab sarà infatti possibile scoprire in modo divertente le ultimissime tecnologie Nissan Intelligent Mobility nate per creare un mondo ...

