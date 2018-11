Crollo ponte Genova | Bucci | “La strada sotto il Morandi riapre venerdì”

Decreto Genova - ok del Senato a tre mesi dal Crollo del ponte : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi è legge il Decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni

«Ponte Morandi fragile come un biscotto». In un video i cedimenti 17 ore prima del Crollo : Cemento poco armato, spessori ridotti: l'analisi delle foto delle macerie fatta da un ricercatore dimostra i limiti della struttura. E la sera prima del disastro un motociclista ha filmato l'abbassamento del piano autostradale Ponte Morandi, in un video il cedimento 17 ore prima del crollo"

Crollo ponte Genova : su Telegram attivo il canale che segnala le emergenze : La Protezione Civile del Comune di Genova, sul suo canale Telegram già attivo per comunicare le emergenze meteo, ha attivato oggi il servizio per comunicare ai cittadini l’eventuale chiusura e riapertura alla viabilità di via 30 Giugno 1960. Lo comunica in una nota l’amministrazione rispondendo alle richieste dei tanti pendolari genovesi che in queste settimane si sono trovati in coda per un’improvvisa chiusura della strada ...

Genova ricorda le sue vittime a tre mesi dal Crollo del Ponte Morandi : Alla commemorazione non hanno partecipato i familiari delle vittime. Intanto proseguono i lavori per la rimozione delle macerie -

Crollo ponte Morandi - tre mesi dopo : le commemorazioni a Genova - : A 90 giorni esatti dal disastro, la cerimonia in ricordo della tragedia, al limite della zona rossa in via Fillak. Deposte 43 rose bianche. Gli sfollati chiedono che il decreto per Genova sia ...

Tre mesi fa il Crollo del ponte Morandi : 43 rose bianche per ricordare le vittime. Il comitato degli sfollati: «Siamo qui per non dimenticare» |

Crollo ponte Morandi - 43 rose bianche per ricordare i morti : A tre mesi dalla tragedia a Genova commozione e dolore alla cerimonia per la commemorazione delle vittime, presenti anche tanti sfollati

Ponte Morandi : in un video inedito la ricostruzione del Crollo : E' il risultato di un gruppo di lavoro costituito da ricercatori di due società di ingegneria, due università Italiane, un centro di ricerca ed una università americana creato per esaminare le cause ...

Genova - 3 mesi dopo il Crollo del Ponte Morandi : a che punto siamo con la ricostruzione - : Il sindaco e commissario alla ricostruzione Bucci ha annunciato l'avvio dei lavori di demolizione entro il 15 dicembre e un nuovo viadotto a metà 2020. Intanto, il decreto Genova è in discussione al ...

Ponte Morandi - nuova perizia dei tecnici svela le cause del Crollo : degrado - fessure - infiltrazioni. Come mai nessuno le aveva notate? : La procura di Genova comincia ad avere le idee chiare. Stamani decine di foto scattate dai piloni da tecnici inviati in un'ora e mezza di sopralluogo -

Ponte Morandi : in un video inedito la ricostruzione del Crollo : E' il risultato di un gruppo di lavoro costituito da ricercatori di due società di ingegneria, due università Italiane, un centro di ricerca ed una università americana creato per esaminare le cause ...

Ponte Morandi - il Crollo in una nuova simulazione : la possibile sequenza del collasso secondo dopo secondo : A tre mesi di distanza dal crollo del Ponte Morandi, a Genova, è stato presentato un nuovo studio sul possibile collasso del viadotto. A realizzarlo, i ricercatori di due società di ingegneria (Studio Calvi e Mosayk di Pavia), due università Italiane (IUSS e Università di Pavia) un centro di ricerca (Fondazione Eucentre) e una università americana (University of Washington, Seattle). La simulazione è stata presentata lo scorso 6 novembre ...

Crollo ponte Morandi - Bucci : demolizione dei monconi “prima di Natale” : “Io penso che prima di Natale cominceremo i lavori di demolizione dei monconi del ponte Morandi“: lo ha dichiarato oggi Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, a margine della cerimonia in ricordo delle 43 vittime del Crollo del viadotto. “Ho gia’ fatto il piano di progetto con il mio team pseudo-ufficiale, perche’ aspettiamo di avere l’ufficialita’ dal decreto. Ci siamo messi ...

Crollo ponte - Genova come Marina : “Uscirà dalla tempesta” : “Ricordiamo i 43 caduti della tragedia di Ponte Morandi e lo facciamo grazie alla Marina, noi genovesi che da più di 2.000 anni andiamo per mare siamo come la Marina, che quando affronta una tempesta con forza e coraggio sa che e’ in grado di uscirne bene e meglio”. E’ stato l’invito alla città a ‘non arrendersi‘ del sindaco Marco Bucci stamani a bordo della portaerei Cavour, nave ammiraglia della Marina ...