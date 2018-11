Cristina Chiabotto sulla fine della storia con Fabio Fulco | ‘Mi ha ferita’

tvzap.kataweb

(Di venerdì 16 novembre 2018) “Non mi sono sorpresa, perché è normale che unanon finisca con un brindisi. Ma oggi ho una consapevolezza diversa, più matura e più da donna”. Crtistinatorna a parlared’amore con, arrivata al capolinea dopo 12 anni di relazione con un po’ di amarezza da parte dell’attore.”Ora è come se vivessi una seconda maturità. A 19 anni conho vissuto un rapporto bellissimo, un legame con una persona che per me rimane intoccabile, nonostante tutto e nonostante le parole di rabbia” prosegue la ex Miss Italia. LEGGI: Perchéha lasciato: “Non c’è una regola uguale per tutti” Non soloperò ha sofferto per come sono andate le cose, anche la, intervistata da Nuovo come riporta pure Liberoquotidiano.it, ammette di essere ...