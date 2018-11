Cristina Chiabotto ecco perché e finita con Fabio Fulco

people24.myblog

(Di venerdì 16 novembre 2018) Da qualche tempo èla lunga storia d’amore tra, in una lunga intervista la showgirl ha spiegato i veri motivi della rottura cone racconta: “Tutti credono che siasono allergica al matrimonio e ai figli, ma non è così”. “A fine luglio,mi ha detto: ‘Hai una vita troppo movimentata e io non sono più la tua priorità’. Era una provocazione, credo. La mia reazione, in passato, è stata sempre quella di negare, rincuorarlo, rassicurarlo. Mi sono messa a piangere, gli ho detto che non sono più sicura di nulla e che dovevo staccarmi. Se non avesse posto il problema forse sarei rimasta con lui. E avrei sbagliato”, una scelta obbligata e legata ad un’incompatibilità di fondo. Lacontinua:“Ho letto dappertutto che io non voglio figli e che ho una relazione con un giocatore di basket. E allorami qui”.“Mi auguro in ...