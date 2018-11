Cristiano Malgioglio | video Scherzi a parte Il paroliere si presenterà in studio con uno

Gf Vip 3 - Cristiano Malgioglio contro la Marchesa : "Si sente Sharon Stone - ma dei poveri" : Non è uno che le manda certo a dire Cristiano Malgioglio : il cantautore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve estratto della lite intercorsa tra Daniela Del Secco e Maria Monsè all'interno dello studio del Grande Fratello Vip.Ecco così che il paroliere di Mina ha preso le difese dell'ex soubrette de L'Arena di Massimo Giletti: Questa scena è davvero un CAPOLAVORO di educazione. Non conosco Maria Monsè, che fra l’altro la trovo ...

Domenica Live - il siparietto trash tra Paris Hilton e Cristiano Malgioglio conquista il pubblico (e così la D’Urso “batte” la Venier) : La sfida del pomeriggio Domenicale è sempre più accesa e Domenica Live ha portato a casa un colpo di primo piano per aggiudicarsi la vittoria contro Domenica In: Paris Hilton. L’ereditiera più famosa al mondo, nota per i suoi vizi e non per le sue virtù, è stata intervistata da Barbara D’Urso (il tutto registrato sabato pomeriggio negli studi di Cologno Monzese) che ha pensato bene di far entrare a sorpresa Cristiano Malgioglio. La ...