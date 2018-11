: Rifiuti Campania, Moronese (M5s): “Salvini vuole inceneritori? Non ha competenze, per questo c’è Costa” - fattoquotidiano : Rifiuti Campania, Moronese (M5s): “Salvini vuole inceneritori? Non ha competenze, per questo c’è Costa” - NotizieIN : Costa: no inceneritori nel 'contratto' - Cyber_Feed : • Cyber News • #Costa: no inceneritori nel 'contratto' -

"Glinon sono neldi governo". Lo sottolinea il ministro dell'Ambiente,, a margine di un convegno a Napoli, parlando della questione rifiuti in Regione Campania. "A Salvini gli hanno raccontato che c'è una emergenza rifiuti che è diversa dalla questione dei roghi tossici; lunedì ci vedremo a Caserta per firmare un piano di azione non sull'emergenza dei rifiuti ma sulla sofferenza per i roghi tossici, che è un'altra cosa", puntualizza. E ancora: "Non siamo in emergenza".(Di venerdì 16 novembre 2018)