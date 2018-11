Corleone | la strada dove abitano i Riina intitolata al giudice Terranova Ucciso dalla

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 novembre 2018) Laa Cesare, il magistratoperché per primo cominciò a indagare suisi. E l’asilo nido comunale dedicato a Caterina e Nadia Nencioni, le due bambine morte all’età di nove anni e cinquanta giorni nella strage di Via dei Georgofili a Firenze del 27 maggio 1993. Asi riparte dai messaggi, dai simboli. Che in una terra che vive soprattutto di segnali sono fondamentali. Da sabato 17 novembre via Scorsone, laabita la famiglia del boss Totòcambia nome: si chiamerà via Cesare, come ilistruttore assassinato insieme al maresciallo Lenin Mancuso, il 25 settembre 1979.fu il primo magistrato a cercare di capire la potenza criminale del giovane killer capace di scalare Cosa nostra. L’iniziativa – come racconta Repubblica – è delle tre commissarie ...