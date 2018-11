Corea Nord | Kim a test nuova arma ad alta tecnologia

Corea Nord : Pence - grandi progressi ma molto da fare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

NordCorea - Kim prepara armi hi tech : Secondo l'agenzia di stampa di Seul, Yonhap, "Kim ha ispezionato i test di un nuova arma tattica tecnologica all' Accademia della scienza per la difesa nazionale". Il test di un'arma tattica hi-tech "...

Corea del Nord - lo studio : "Ancora attive a Pyongyang sedici basi missilistiche" : La Corea del Nord starebbe portando avanti il proprio programma missilistico, con 16 basi segrete individuate da satelliti commerciali. Lo scrive il 'New York Times', facendo riferimento alle ...

La Corea del nord può colpire ancora : Sembra quasi che nessuno parli più di Corea del nord, tranne il presidente americano Donald Trump. Quando qualche ossessionato giornalista gli fa una domanda in merito, lui risponde: “Non c’è fretta: l’importante è che non ci siano più test missilistici e test nucleari”. Vero, verissimo. L’uso strat

Gli hacker nordCoreani di Lazarus hanno messo sotto attacco i bancomat : (foto: Getty Images) Il gruppo di hacker Lazarus, collegato alla Corea del nord, ha condotto più attacchi alle reti che gestiscono le transazioni dei bancomat prelevando illecitamente del denaro. Il 2 ottobre il governo degli Stati Uniti, tramite il dipartimento del Tesoro, in collaborazione con Fbi ed Nsa, ha emesso un avviso secondo il quale Hidden Cobra (nome in codice per Lazarus) avrebbe condotto attacchi rinominati “Fast Cash” rubando dai ...

Corea del Nord : governo minaccia di far ripartire piano nucleare se Usa non rimuovono sanzioni : ... il governo torna a parlare della cosiddetta "byongjin", la strategia politica inaugurata nel 2013 e ritirata ad aprile, che prevede lo sviluppo in contemporanea dell'economia e dell'arsenale ...

La Corea del Nord avverte gli Usa : se restano le sanzioni riparte il nucleare : Risale la tensione con Washington. La Corea del Nord minaccia di far ripartire la politica del "byungjin", lo sviluppo parallelo di nucleare ed economia, se gli Usa non risponderanno positivamente alle misure prese da Pyongyang verso la "denuclearizzazione" togliendo le sanzioni economiche. Un commento scritto da Kwon Jong-gun, direttore dell'...

Corea Nord - con sanzioni riparte nucleare : ANSA, - PECHINO, 3 NOV - La Corea del Nord minaccia di far ripartire la politica del "byungjin", l'avanzamento parallelo di nucleare ed economia, se gli Usa non risponderanno positivamente alle misure prese da Pyongyang verso la "denuclearizzazione". Un commento scritto ...

Olimpiadi 2032 - Corea del Nord e del Sud vogliono organizzarle insieme - : I due Paesi hanno raggiunto l'intesa per informare il Comitato olimpico internazionale sulla volontà di ospitare congiuntamente i Giochi. Proveranno a inviare un unico team ai prossimi campionati ...