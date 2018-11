CoopVoce ChiamaTutti Top è un’offerta a “lunga scadenza” parecchio interessante

Con CoopVoce ChiamaTutti Easy dal 25 ottobre 300 minuti - 300 SMS e 3 Giga a 4 - 50 euro : Da giovedì prossimo sarà disponibile CoopVoce ChiamaTutti Easy , una nuova offerta all inclusive con un prezzo vantaggios L'articolo Con CoopVoce ChiamaTutti Easy dal 25 ottobre 300 minuti , 300 SMS e 3 Giga a 4,50 euro proviene da TuttoAndroid.

Passa a CoopVoce ChiamaTutti Extra : chiamate - SMS e 30GB a 9€ : Passa a CoopVoce ChiamaTutti Extra, la tariffa dell’operatore virtuale, che utilizza le reti Tim, attivabile dal 6 settembre al 24 ottobre a 9€ al mese per chiamate ed SMS illimitati e 30GB in 4G. Possono richiedere l’offerta sia i nuovi clienti che i già clienti, ma a condizioni differenti. Evidente l’adeguamento della tariffa per contrastare iliad e ho. Passa a CoopVoce ChiamaTutti Extra Dal 6 settembre al 24 ottobre Passa ...