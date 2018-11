Contro il Congresso Brancaleone del Pd

SContro nel Pd - modifica dello statuto rinviata al Congresso. Orlando 'Accettiamo per non creare il caos' : È una regola fondativa del Pd e un perno del suo statuto, della sua identità politica e della sua visione delle istituzioni. L'idea di toglierla di mezzo può far parte della discussione 'ne' ...

Tav - la Cgil si spacca. Colla : “Sbagliato bloccare i lavori”. Ma il congresso di Torino approva un odg Contro l’opera : L’Alta Velocità Torino-Lione spacca la Cgil: i vertici nazionali condannano la decisione di bloccare i lavori annunciata dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, ma negli stessi minuti il congresso locale convocato a Torino approva un ordine del giorno contro la Tav. “La decisione del consiglio comunale di Torino e del governo di bloccare i lavori della tav Torino-Lione è assolutamente sbagliata”, ha detto il segretario ...

Leolpolda - Boschi : “SContro M5s-Lega? Faranno pace e torneranno a spartirsi poltrone”. Poi taglia corto sul Congresso : In casa renziana nessuno crede all’ipotesi di una reale crisi di governo. Piuttosto, gli attriti M5s-Lega sono utilizzati per attaccare l’esecutivo gialloverde. Così, anche Maria Elena Boschi, fedelissima alla Leopolda ed ex ministra per le Riforme, si scaglia contro Salvini e Di Maio: “Allucinante una trattativa su condoni, uno fiscale al posto di uno edilizio a Ischia. Ma tornerà la pace e continueranno a spartirsi tutto ...

Leopolda - Giachetti : “Rinviare Congresso? Non deve dirlo Renzi”. E su sContro Lega-M5s : “Farsa - attaccati col culo al potere” : Con la candidatura di Marco Minniti, tra gli ospiti attesi alla Leopolda, ancora in stand-by, in casa renziana c’è ancora chi prova ad allungare i tempi del Congresso. Un rinvio, dopo le Europee, magari da giustificare con il rischio di una tempesta finanziaria sul Paese. Roberto Giachetti, però, da settimane in sciopero della fame in attesa della data del Congresso, nega la ricostruzione. “Un alibi, non è lui a doverlo ...

Johnson al congresso Tory tuona Contro Corbyn e dice no a un "secondo referendum" sulla Brexit : Nel suo atteso intervento al congresso Tory, a Birmingham, Boris Johnson ha esordito con un attacco a Jeremy Corbyn. Ha poi detto un no secco a "un secondo referendum" sulla Brexit.L'ex ministro ha sollecitato il partito a sconfiggere i laburisti con "i valori conservatori" e senza seguirlo su una via che, a suo dire, impoverirebbe il Paese. Il percorso pensato da Corbyn, ha tuonato Johnson, sarebbe fatto di "nazionalizzazioni", "tasse su ...

Gb : congresso Tory diviso su Brexit - unito Contro Bruxelles : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pd - il congresso è vicino : un solo nome Contro Zingaretti - pressing su Delrio : Il botta e riposta a distanza tra Matteo Renzi e Nicola Zingaretti avvia la stagione congressuale. Il reggente Martina...

SContro nel Pd sul congresso - la mossa - con cena - di Calenda : Roma, 16 set., askanews, - Sale la tensione nel Pd sui tempi del congresso. Dopo le parole del presidente Matteo Orfini, che ha proposto di sciogliere e rifondare il Pd perchè 'com'è oggi non funziona'...