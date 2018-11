Consulta | divieto di aiuto al suicidio | ma non assoluto

Magistrati in politica - Consulta : legittimo il divieto di iscrizione a partiti : E’ costituzionale la legge che vieta ai Magistrati l’iscrizione, o la partecipazione “sistematica e continuativa”, a partiti politici per tutelarne indipendenza e imparzialità. La libertà di associazione politica, insieme a tutte le altre libertà, rappresenta un cardine essenziale del sistema democratico ma le delicate funzioni da loro svolte non consentono di equipararli in toto agli altri cittadini. Questo il succo del parere della Corte ...