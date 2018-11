Congresso Pd - Minniti : "Se serve a tenere unito il partito non mi tirerò indietro" : Domani con l'assemblea dell'Ergife si aprirà ufficialmente il Congresso Pd. Ci saranno i candidati già in campo e quelli che ancora non hanno sciolto la riserva, come Marco Minniti e Maurizio Martina ...

Pd : Minniti - candidarmi? Lo dirò quando si aprirà il Congresso : "quando si aprirà il percorso congressuale scioglierò la riserva in poche ore". Lo ha detto l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, alla presentazione del suo libro a Firenze, a proposito della sua possibile candidatura alla segreteria Pd. "Nel momento in cui mi viene chiesto di candidarmi è normale che debba riflettere molto seriamente e qui c'è uno dei ...

Pd : vigilia Congresso in attesa Minniti-Martina - Renzi guarda a Europee/Adnkronos - 2 - : E poi più specificamente sul congresso, l'ex-segretario frena i malumori dei suoi: "Il mondo non inizia con questo congresso e non finisce con questo congresso. Non mi interessa sconfiggere ...

Leopolda - sul palco Renzi conduce show - ma con Minniti irrompe Congresso Pd : Infine, Ivan Scalfarotto ha presentato i comitati di azione civile a difesa di 7 valori fondamentali: Europa contro nazionalismo, crescita contro assistenzialismo, scienza contro superstizione, ...

Congresso Pd - Minniti arriva ‘blindato’ alla Leopolda : “Candidarmi? Al momento no” : Poche parole, dopo l’arrivo alla Leopolda ‘blindato’ dalla scorta. Ma la riserva, di fatto, resta. “Candidarmi come segretario? Al momento no“. L’ex ministro dell’Interno Marco Minniti, possibile candidato renziano al Congresso dem, prende ancora tempo prima di decidere. Entrato nella stazione di Firenze passando da un ingresso laterale, Minniti ha preso posto in terza fila, accerchiato dai cronisti e ...

Leopolda - renziani e militanti incoronano Minniti : “E’ la carta giusta per il Congresso Pd. Non è rincorsa alla Lega” : Sarà pure un argomento tabù quello del Congresso Pd alla Leopolda, con Matteo Renzi e i suoi fedelissimi tutt’altro che interessati a rilanciarlo. E, al di là di quanto dichiarato pubblicamente, magari con l’ambizione di rinviarlo, dopo le Europee. Eppure, con la candidatura di Marco Minniti in stand-by e in attesa che lo stesso ex ministro arrivi alla kermesse fiorentina, la Leopolda sembra già incoronarlo. Dai parlamentari ...

Niente Congresso alla Leopolda : nessun annuncio di Minniti nel weekend - probabile data del sì il 6 novembre : Niente congresso alla Leopolda. A dispetto delle voci che corrono da giorni negli ambienti Pd e delle speranze che circolano in alcuni ambienti renziani, Marco Minniti non annuncerà la sua corsa alla segreteria del Pd nel weekend prossimo alla vecchia stazione di Firenze, dove, come è consuetudine da anni, Matteo Renzi riunisce il suo 'popolo'. L'ex ministro degli Interni sta valutando l'idea di correre al congresso, lanciata da ...

Zingaretti ufficializza candidatura al Congresso del Pd. Minniti non ha ancora sciolto la riserva : Sui contenuti il Partito democratico targato Zingaretti dovrà puntare su una "economia della giustizia", fatta di "crescita e ossessione per diminuire le disuguaglianze". Il Governatore del Lazio ha ...

Congresso PD - se Minniti scende in campo diventano sei i candidati alla segreteria : Il Congresso del Pd non è ancora stato ufficialmente indetto, ma il dibattito all'interno del principale partito di opposizione [VIDEO] è sempre più serrato e in particolare si moltiplicano le possibili candidature per succedere a Maurizio Martina come segretario nazionale: peraltro l'attuale leader dem non si è ancora espresso sull'ipotesi di potersi presentare in prima persona. E' di ieri sera la notizia della diffusione di un appello firmato ...

Pd - appello sindaci : Congresso unitario per Minniti segretario : Roma, 11 ott., askanews, - 'Abbiamo bisogno di individuare un profilo forte e autorevole contro l'incompetenza e l'estremismo giallo verde. Crediamo pertanto che Marco Minniti, figura dal netto ...

Al Congresso c’è Minniti : Roma. Matteo Renzi ha deciso. I renziani hanno un candidato alle primarie pd, il suo nome è Marco Minniti. L’ex premier osserva sondaggi e performance tv, inventa ipotetiche candidature per sondare l’effetto che fa, ascolta consiglieri ufficiali e ufficiosi, si mostra attento e interlocutorio con tu

