Concorso infanzia e primaria | il simulatore di calcolo del punteggio

Concorso straordinario infanzia e primaria : le graduatorie approvate entro il 30 luglio : Lo scorso venerdì 9 novembre 2018, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il bando del Concorso straordinario per infanzia e primaria. Le domande di ammissione al Concorso potranno essere inviate mediante l'apposita sezione di istanze Online sino alle ore 23:59 del prossimo 12 dicembre 2018 (si ricorda che per l'inoltro è necessario il codice personale). Al momento dell'inoltro, il sistema crea un documento in formato pdf della domanda, il ...

Comitato idonei infanzia - primaria e secondaria Concorso 2016 : “Ruolo per gli idonei” : Domani, lunedì 12 Novembre 2018, il Comitato idonei infanzia, primaria e Scuola secondaria Concorso 2016, davanti al Miur, protesterà per chiedere l’immissione in ruolo di tutti gli idonei alla tornata concorsuale 2016. Ecco di seguito il comunicato stampa. Comitato idonei infanzia, primaria, Scuola secondaria Concorso 2016, chiedono immediato intervento al governo nella legge di stabilità e in mille proroghe: “Quegli idonei devono ...

Concorso scuola infanzia e primaria - Anief : 'Limiti incomprensibili - faremo ricorsi' : Il Concorso per docenti di scuola dell infanzia e primaria tagliati fuori miriadi di candidati che hanno diritto a partecipare . Lo sottolinea l Anief preannunciando ricorsi alla giustizia ...

