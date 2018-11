Commercio estero | Istat | settembre nero per il made in Italy

Commercio estero - export in calo a settembre : A settembre 2018, l'Istat stima una flessione congiunturale per le esportazioni, -2,1%, e una più contenuta diminuzione per le importazioni, -0,3%, . Il calo congiunturale dell'export - spiega l'...

Assocamerestero : la 27° Convention Mondiale delle Camere di Commercio : A tal proposito abbiamo attivato diversi progetti speciali e puntiamo a promuovere le eccellenze del Made in Italy con gli strumenti più adeguati ad un mondo sempre più interconnesso".

La crescita Usa ha un problema : il Commercio estero : Ad esempio, "quando l'economia va bene, i produttori hanno bisogno di più beni intermedi e l'import è per lo più costituito da beni intermedi . La tempo stesso le famiglie consumano di più e una ...

Commercio estero - Istat : export extra Ue +3 - 6% ad agosto : Roma, 25 set., askanews, - Ad agosto 2018 si stima, per i flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue, un aumento congiunturale per le esportazioni, +3,6%, e un calo per le importazioni, -0,7%,. Lo ...

Commercio estero - è record per cibo italiano nel mondo : Il Made in Italy agroalimentare nel mondo, segna un nuovo record storico, con le esportazioni che fanno registrare un incremento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato ...

Commercio estero - Istat : a luglio cala export - -2 - 6% su mese : Roma, 17 set., askanews, - A luglio 2018 si stima un calo congiunturale per le esportazioni, -2,6%, e un aumento per le importazioni, +2,4%,. La flessione congiunturale dell'export è da ascrivere ...

Commercio estero : export bresciano in crescita in secondo trimestre 2018 (2) : (AdnKronos) - Rispetto ai tre mesi precedenti, nel secondo trimestre del 2018 le vendite bresciane di beni sui mercati esteri risultano in aumento dell’8,5%; gli acquisti dall’estero sono in crescita del 3,7%. Su base tendenziale, rispetto al secondo trimestre 2017, le esportazioni aumentano del 9,1