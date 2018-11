“Come la prima volta” al Festival Internazionale Cinema e Donne

aldiladelcinema

(Di venerdì 16 novembre 2018)ladi Emanuela Mascherini, prosegue il suo percorso con numerosi successi. Dopo l’antein selezione al concorso “I love Gai – giovani autori italiani 2018” che si è tenuto durante la Mostrad’Artetografica di Venezia e i premi ricevuti al Montecatini International short filmcome Miglior cortometraggio Fedic, una menzione speciale a Giusi merli come miglior attrice e l’inserimento all’interno del Montecatini International Road Show come primo cortometraggio italiano che porteranno in giro per il mondo,laaprirà a Firenze il 21 novembre alle ore 15.00 la 40^ edizione delin cui sarà proiettata in antenazionale, aldella Compagnia, la versione estesa da 28’ minuti. Presenti all’appuntamento la regista, la ...