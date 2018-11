Come creare sticker WhatsApp da foto e senza essere sviluppatori guida app

Come un semplice cinguettio può far "schizzare" lo spread e creare il caos sui mercati : Il caso fa scuola e spiega bene Come la frenesia, le ideologie contrapposte e quel po' di malafede che agitano di questi tempi il dibattito pubblico sulla situazione economica italiana possano creare non pochi dolori. C'è poco da ridere, ma tutto inizia da un account twitter dal nome per nulla benevolo verso se stesso: "Venduto schifoso". Dal singolare nickname viene diffuso un cinguettio all'una di notte: "Senza #ITAEXIT (l'uscita ...

Come creare chat false o finte di WhatsApp : WhatsApp è indubbiamente l’app di messaggistica più usata, e grazie ad essa ci si può facilmente tenere in contatto con chiunque, ed è proprio grazie alla sua popolarità che è molto semplice far cadere qualcuno in leggi di più...

Come creare lista IPTV : ... sebbene non sia la soluzione più comoda di questo mondo, . Allora, ti ho incuriosito con questa mia introduzione? Allora non perdiamo altro tempo: prenditi alcuni minuti di tempo libero per ...

Come creare e inviare animoji con iPhone : Con l’introduzione di iPhone X e di iOS 11 sono state aggiunte alcune nuove funzionalità che vanno a sfruttare le tecnologie del Face ID. Una delle funzionalità che è stata fin da subito apprezzata dagli leggi di più...

Hideo Kojima : creare videogiochi è Come essere uno chef : Hideo Kojima, ormai lo saprete, è una personalità abbastanza singolare nell'industria e questo è stato confermato dal suo ultimo tweet, dove paragona il lavoro della creazione di videogiochi a quello di uno chef.Nello specifico, Kojima afferma che, come uno sviluppatore, uno chef ha il compito di bilanciare ingredienti, creare il menù e aggiustare il tutto affinché il piatto sia gradito."creare videogiochi è come cucinare. Uno chef decide il ...

Come creare un punto di ripristino : Sia Windows che Mac mettono a disposizione per l’utente la possibilità di riportare allo stato precedente il computer oppure annullare delle modifiche fatte in maniera molto semplice. Il tutto avviene sfruttando un punto di ripristino. leggi di più...

Come creare PDF con Mac : In alcune situazioni sorge la necessità di convertire un documento di testo, un foglio di calcolo, una presentazione, un’immagine o qualsiasi altro file in un PDF. Si tratta di un formato universale compatibile con moltissimi leggi di più...

Come creare un backup delle email online : Oggi praticamente tutte le caselle di posta custodiscono le email in cloud, nello spazio riservato dal fornitore del servizio ad ogni suo cliente, questo rende estremamente remota la possibilità di perdere email importanti. Ma se volessi comunque fare un backup delle email e custodirle in un posto separato, così da poterle ripristinare all’occorrenza? In questa […] Come creare un backup delle email online

Come creare un backup delle email online : Oggi praticamente tutte le caselle di posta custodiscono le email in cloud, nello spazio riservato dal fornitore del servizio ad ogni suo cliente, questo rende estremamente remota la possibilità di perdere email importanti. Ma se volessi comunque fare un backup delle email e custodirle in un posto separato, così da poterle ripristinare all’occorrenza? In questa […] Come creare un backup delle email online

Come creare una cartella su Mac : Per fare una stessa cosa ci sono sempre tantissimi modi. Anche una cosa semplice Come creare una cartella e che è alla base dell’utilizzo quotidiano del proprio Mac, può avere mille sfaccettature. Vediamo quindi Come leggi di più...

Come creare un backup delle email online : Oggi praticamente tutte le caselle di posta custodiscono le email in cloud, nello spazio riservato dal fornitore del servizio ad ogni suo cliente, questo rende estremamente remota la possibilità di perdere email importanti. Ma se volessi comunque fare un backup delle email e custodirle in un posto separato, così da poterle ripristinare all’occorrenza? In questa […] Come creare un backup delle email online

Come creare video ricordi Apple Foto : Per rendere unica una esperienza, dalla gita scolastica al primo viaggio con gli amici, dal viaggio di lavoro a quello desiderato da una vita, creare video ricordi con Apple Foto potrebbe essere qualcosa di rapido, leggi di più...

Come creare un trucco occhi solo con la matita : Come mettere la matita occhiCome mettere la matita occhiCome mettere la matita occhiCome mettere la matita occhiCome mettere la matita occhiCome mettere la matita occhiCome mettere la matita occhiCome mettere la matita occhiCome mettere la matita occhiCome mettere la matita occhiCome mettere la matita occhiCome mettere la matita occhiCome mettere la matita occhiCome mettere la matita occhiCome mettere la matita occhiCome mettere la matita ...

Come creare un account utente Windows : Nel momento dell’installazione di Windows vi viene chiesto di creare un account utente per sfruttare le funzionalità del sistema operativo. In Windows 8 e 10 l’account utente può essere associato a un account Microsoft. In leggi di più...