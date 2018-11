Clacio femminile | Serie A 2018-2019 | insidiose trasferte per Milan e Fiorentina | la

oasport

(Di venerdì 16 novembre 2018) E’ tempo di settimo turno nellaA di calcio. Dopo una pausa di due settimane per consentire alla Nazionale italiana di Milena Bertolini di affrontare al meglio l’incontro contro la Germania, torna in scena il torneo nostrano. Si riparte dalcapolista. Le ragazze di Carolina Morace, in vetta alla graduatoria a quota 16 punti, stanno stupendo per compattezza ed unità di intenti. Trattandosi di una formazione completamente nuova, la conquista di risultati di questo livello non era prevedibile ma la classe di Manuela Giugliano e le capacità realizzative di Valentina Giacini e Daniela Sabatino stanno dando un contributo importante alla causa. In questo fine settimana, l’impegno contro la Florentia (quinta in classifica) non è da sottovalutare. La compagine neo promossa inA ben si sta comportando fino a questo momento e le rossonere non ...