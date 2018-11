Ciclismo | Matteo Trentin | “Voglio giocarmi una grande classica Percorso interessante per

Ciclismo - colpo dell'Androni Sidermec : dall'Ag2r arriva l'esperto Matteo Montaguti : La formazione campione d'Italia ha messo sotto contratto l'esperto corridore forlivese, che saluta così l'Ag2r dopo otto stagioni Nuovo arrivo in casa Androni Giocattoli Sidermec . Nel 2019, infatti, ...

Ciclismo - colpo dell’Androni Sidermec : dall’Ag2r arriva l’esperto Matteo Montaguti : La formazione campione d’Italia ha messo sotto contratto l’esperto corridore forlivese, che saluta così l’Ag2r dopo otto stagioni Nuovo arrivo in casa Androni Giocattoli Sidermec. Nel 2019, infatti, vestirà la maglia dei campioni d’Italia Matteo Montaguti. L’esperto corridore forlivese, dopo ben otto stagioni, saluta l’Ag2r, il team francese di World Tour che ne ha accompagnato gran parte della carriera. ...

Ivan Basso con Alberto Contador a caccia di nuovi fenomeni : “Matteo Moschetti è un talento - garanzia del Ciclismo italiano” : Ivan Basso ha iniziato una nuova avventura dopo la sua grande carriera da ciclista professionista. Il vincitore di due Giri d’Italia guida infatti la Polartec-Kometa insieme ad Alberto Contador con base a Pinto, la città natale del Pistolero. L’ambizione è quella di fare crescere i giovani. La nuova vita da dirigente sembra stimolare particolarmente il 40enne come ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello ...

Ciclismo - Tour of Guangxi 2018 : vittoria di Matteo Trentin - beffati Ackermann e Stuyven. Moscon leader della generale : La quinta tappa del Tour of Guangxi 2018 se la aggiudica il nostro Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), che la spunta in volata sul tedesco Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) ed il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Giornata felice anche per l’azzurro Gianni Moscon (Team Sky), il quale mantiene la maglia di leader della classifica generale, conquistata nella fantastica tappa di ieri, nonostante i tentativi degli avversari di portagliela ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro Under23 - Leonardo Affini quarto. Domina Mikkel Bjerg - bene anche Matteo Sobrero - nono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali 2018 di Ciclismo: ad Innsbruck, dopo le cronometro a squadre di ieri e la cronometro individuale femminile juniores di questa mattina, oggi pomeriggio tocca alla prova individuale maschile Under23, che vedrà al via 71 atleti, tra i quali i nostri Edoardo Affini, Alexander Konychev e Matteo Sobrero. La prova si svolgerà sulla distanza di 27.7 km, con un solo intermedio dopo 18.1 km, ...

Ciclismo : Ballerini vince il Matteotti : ANSA, - PESCARA, 23 SET - Davide Ballerini si è aggiudicato la 71/a edizione del Trofeo Matteotti di Ciclismo, a Pescara. Il corridore della Androni Giocattoli Sidermec ha tagliato per primo il ...

Ciclismo - Trofeo Matteotti 2018 : bis di Davide Ballerini in volata al termine di una corsa molto selettiva. Beffati Giovanni Visconti e Marco Tizza : Davide Ballerini cala il bis nell’ultima settimana che precede la rassegna iridata di Inssbruck. Dopo aver alzato le braccia a Cesenatico in occasione del Memorial Pantani, il corridore della Androni Sidermec conquista anche il Trofeo Matteotti 2018 sul traguardo di Pescara. Anche in questa occasione il 24enne brianzolo si impone allo sprint davanti a Giovanni Visconti, con la maglia della nazionale italiana, e Marco Tizza (Nippo Vini ...

Ciclismo - Davide Ballerini regola Visconti : il corridore dell’Androni vince il Trofeo Matteotti : Dopo la vittoria ottenuta nel Memorial Pantani, Davide Ballerini conquista anche il Trofeo Matteotti davanti a Visconti e Tizza Davide Ballerini non si ferma più, il corridore dell’Androni Sidermec vince il Trofeo Matteotti dopo il successo ottenuto ieri nel Memorial Pantani. Un’azione degna di nota quella del brianzolo, che taglia per primo il traguardo di Pescara regolando Giovanni Visconti della Bahrain-Merida e Marco Tizza ...

Ciclismo - Trofeo Matteotti 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Oggi (domenica 23 settembre) si svolgerà il Trofeo Matteotti. La 71ma edizione della classica abruzzese sarà l’ultimo test prima dei Mondiali di Innsbruck e per questo avrà ancora maggiore importanza soprattutto per gli azzurri con Davide Formolo e Giovanni Visconti che proveranno a convincere il ct Davide Cassani. Al via troveremo anche Domenico Pozzovivo e il colombiano Nairo Quintana. Il percorso sarà di 195 km su un circuito cittadino con ...

Ciclismo - Trofeo Matteotti 2018 : ritornano finalmente i big nella classica abruzzese : Domani alle ore 11:15 prenderà il via il Trofeo Matteotti 2018, giunto alla sua 71ma edizione. Il percorso della classica abruzzese consiste in un circuito di 15 km tra i comuni di Pescara e Montesilvano da ripetere 13 volte per un totale di 195 km. L’ultima salita, quella di Montesilvano Colle, posta a 6 km dal traguardo, sarà un momento cruciale della corsa. I velocisti faranno di tutto per non farsi staccare e giocarsi la vittoria in ...

Ciclismo - Trofeo Matteotti 2018 : ritornano finalmente i big nella classica abruzzese : Domani alle ore 11:15 prenderà il via il Trofeo Matteotti 2018, giunto alla sua 71ma edizione. Il percorso della classica abruzzese consiste in un circuito di 15 km tra i comuni di Pescara e Montesilvano da ripetere 13 volte per un totale di 195 km. L’ultima salita, quella di Montesilvano Colle, posta a 6 km dal traguardo, sarà un momento cruciale della corsa. I velocisti faranno di tutto per non farsi staccare e giocarsi la vittoria in ...

Ciclismo - Trofeo Matteotti 2018 : ultima corsa prima della rassegna iridata. Visconti e Formolo a caccia della maglia azzurra. Presente pure Quintana : Domani, domenica 23 settembre, va in scena il Trofeo Matteotti 2018, giunto alla 71a edizione. La classica abruzzese, inserita in calendario per la prima volta nel nono mese dell’anno solare, si rivela l’ultima vera e propria occasione per completare la preparazione in vista della rassegna iridata, esattamente una settimana dopo. Il percorso infatti, un circuito di 15 km da ripetere 13 volte con partenza e arrivo presso piazza Duca ...

Ciclismo Cup – Un weekend a due ruote appassionante col Memorial Pantani e il Trofeo Matteotti : Il Memorial Pantani, il Trofeo Matteotti e l’ultima tappa dell’Italian Fixed Cup: appassionanti appuntamenti a due ruote nel weekend Al via un altro weekend di grande sport da non perdere per tutti gli appassionati di Ciclismo, grazie alla produzione e distribuzione di PMG Sport. Prosegue infatti la Ciclismo Cup 2018, il circuito organizzato dalla lega Ciclismo Professionistico, prodotto e distribuito da PMG SPORT, che ...