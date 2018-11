Ciclismo – Alberto Contador e Ivan Basso all’inaugurazione di Trek Concept Store

sportfair

(Di venerdì 16 novembre 2018) Lo spagnolo vincitore di sette grandi corse a tappe ieri sera ha incontrato oltre 600 ciclisti della capitale all’inaugurazione diCycle’n’Cycle di Roma. Con lui anche, Paola Pezzo, Fabio Felline e i fratelli Lupato in un grande evento di vernissage Potremmo definirlo un parterre de rois quello presente ieri sera alCycle’n’Cycle di Roma che ha visto brillare la presenza divincitore di sette grandi giri. E con il “pistolero” anche il due volte dominatore del Giro d’Italia, il portacolori del Team-Segafredo Fabio Felline, e per il settore off-road anche la vincitrice di due ori olimpici nella mountain bike Paola Pezzo e i fratelli Alex e Denny Lupato, tra i migliori biker di Enduro. Una serata all’insegna dela 360 gradi per il taglio del ...