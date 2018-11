Chiusa l' indagine su Roberto Napoletano | ex direttore del Sole 24 ore | Alterò il

Il Sole 24 Ore - Chiusa l’indagine per ex vertici ed ex direttore Napoletano : contestato anche l’aggiotaggio : Il penultimo capitolo dell’inchiesta che nel marzo 2017 scosse Il Sole 24 Ore era stato il versamento, a titolo di risarcimento da quasi 3 milioni dalla Di Source Limited, la società Uk incaricata di gestire gli abbonamenti digitali all’estero fra il 2013 e il 2016 durante la gestione del presidente Benito Benedini e dell’ad Donatella Treu. La Procura di Milano, aveva scoperto che molte copie digitali dichiarate erano farlocche, che copie ...

Consip - Chiusa l'indagine : Luca Lotti rischia il processo. Chiesta l'archiviazione per Tiziano Renzi : La Procura di Roma ha chiuso la maxi indagine sul caso Consip. rischiano di finire a processo l'ex ministro dello Sport Luca Lotti (favoreggiamento), l'ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette (rivelazione del segreto d'ufficio) e il generale dell'Arma Emanuele Saltalamacchia (favoreggiamento), l'imprenditore Carlo Russo (millantato credito), Filippo Vannoni (favoreggiamento). Per rivelazione del segreto e falso, l'ex maggiore ...