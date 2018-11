Chievo | le prime indicazioni su come schiererà la squadra Di Carlo | si cambia modulo

calcioweb.eu

(Di venerdì 16 novembre 2018) Dopo i saluti di Ventura, ilVerona si appresta all’ennesimo cambio d’abito tattico. Di, infatti, dovrebbe tornare all’antico 4-3-1-2, ilche ha regalato più soddisfazioni ai clivensi nelle ultime stagioni con Maran in panchina. Gli infortunati sono tantissimi da Tomovic a Djordjevic, passando per Cacciatore e Pucciarelli, ma il nuovo tecnico dovrebbe poter sopperire alle assenze al “San Paolo” contro il Napoli. In ogni caso non si tratta dell’esordio più semplice che potesse capitare. Se in porta verrà confermato Sorrentino, in difesa le assenze dei già citati Cacciatore e Tomovic privano Didi due potenziali titolari. I due potrebbero essere rimpiazzati da Depaoli e Bani (o Barba), che affiancheranno Rossettini e Jaroszynski. A metà campo Radovanovic sarà schierato davanti alla difesa con ai lati Hetemaj e Obi, la cui ...