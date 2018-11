Chicco Nalli nuovo tentatore di Temptation Island Vip | le ultime indiscrezioni

Chicco Nalli geloso di Tina Cipollari : “Io sono unico e insostituibile” : Chicco Nalli torna a parlare del rapporto con Tina Cipollari e ammette di essere geloso di Vincenzo Ferrara, il nuovo compagno della vamp. L’esperto di hair style, intervistato da Nuovo Tv, ha raccontato di aver conosciuto il ristoratore fiorentino che ha restituito il sorriso a Tina dopo il divorzio. I due hanno avuto una lunghissima chiacchierata, durante la quale Chicco Nalli ha confessato essere geloso di Vincenzo e di avere ancora un ...

Chicco Nalli geloso del nuovo fidanzato di Tina Cipollari : "Io sarò unico e insostituibile" : E' stata una lunga storia d'amore, iniziata negli studi di Uomini e Donne, coronata nel 2005 con un matrimonio terminato con una separazione circa un anno fa. Ora Chicco Nalli e Tina Cipollari si guardano a distanza, con un affetto rimasto immutato da entrambe le parti ma soprattutto un sentimento che ancora non si è spento da parte dell'hair stylist che in un'intervista a nuovo TV ammette la sua gelosia per Vincenzo Ferrara il nuovo ...

TINA CIPOLLARI/ La dama Angela : 'hai fatto business con tuo marito Chicco Nalli' - IlSussidiario.net : Pesante accusa per TINA CIPOLLARI: la dama del trono over di Uomini e Donne, Angela, la accusa di aver fatto business sul matrimonio con Chicco Nalli.

Chicco Nalli parla della fine del matrimonio con Tina Cipollari e si commuove a Storie Italiane : “Da un anno e mezzo, due, è terminato un amore bello. Sono nati tre bambini, Mattia, Francesco e Gianluca. È un amore che è esploso all’improvviso e ha continuato a crescere, fino a quando ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che l’amore e la passione erano finiti, ma è rimasto quel rispetto, quell’amicizia e anche quell’amore, io lo chiamo sempre amore”. Inizia così il racconto di Chicco Nalli che, ...

