Chiara Ferragni «scartata» per l' Ambrogino d' oro

Chiara Ferragni - NIENTE AMBROGINO D'ORO/ La moglie di Fedez si consola con Leone e vola a Parigi - IlSussidiario.net : CHIARA FERRAGNI non riceverà l'AMBROGINO D'ORO. La fashion blogger bocciata, insigniti invece Elio e le Storie Tese e Massimo Bottura

Chiara Ferragni in giro per lavoro : “Mi manca Leo”. Tra i commenti la giornalista le dà una lezione di vita. Leggi le sue parole : “Ho qualcosa da chiedere a tutte le mamme là fuori”, così Chiara Ferragni su Instagram ha cercato conforto dopo due giorni trascorsi a Shanghai per lavoro, quando la nostalgia di casa e soprattutto del... L'articolo Chiara Ferragni in giro per lavoro: “Mi manca Leo”. Tra i commenti la giornalista le dà una lezione di vita. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fedez e Chiara Ferragni vita da vip : al ristorante con la Lamborghini da 200mila euro : Come una vera e propria coppia vip Fedez e Chiara Ferragni girano con una potente Lamborghini. Il rapper, produttore e giudice di XFactor, infatti, come riportato da Leggo.it, ha annunciato...

Chiara Ferragni e il piccolo Leone in un murales a Milano : Chiara Ferragni e il piccolo Leone come Maria e Gesù bambino. È l’ultima provocazione di “Tvboy”, lo street artist noto al grande pubblico per aver realizzato un murales di Salvini e Di Maio che si baciano. Stavolta l’artista di strada ha realizzato a Milano, su un muro di via Torino, una sorta di immagine sacra ritraente Chiara Ferragni con suo figlio Leone nelle vesti di Madonna e Gesù. La fashion blogger ha immediatamente ...

Calzedonia festeggia l’ingresso nel mercato asiatico con un evento a Shanghai : Chiara Ferragni special guest [GALLERY] : Calzedonia celebra la crescita del Gruppo nel mercato asiatico con una première a Shanghai con Chiara Ferragni come guest internazionale Calzedonia festeggia il suo ingresso e sviluppo nel mercato asiatico, e in particolare nella Cina continentale, con #LegsMoodOn, un evento celebrativo a Shanghai con special guest Chiara Ferragni, imprenditrice digitale di fama mondiale e digital ambassador di Calzedonia. Presenti all’evento il Fondatore ...

