Che tempo che fa | ospiti 18 novembre | Pippo Baudo | Giorgia e Bruno Vespa

Maltempo Sardegna - Coldiretti : “Crescono anChe i consumi di gasolio” : Le continue piogge oltre ai disastri creati alle colture e alle strutture hanno incrementato anche i consumi di gasolio in agricoltura. Dal sud al nord, passando per il centro dell’isola, le aziende agricole hanno dovuto arare tre-quattro volte prima di poter seminare, dove ci sono riusciti. La denuncia arriva dalla Coldiretti: dopo aver preparato il terreno, infatti – si legge in una nota – si sono dovuti fermare perche’ ...

Maltempo : Confartigianato veneto - ogni giorno Che passa è un regalo a speculatori : Venezia, 16 nov. (AdnKronos) - Il Presidente di Confartigianato Imprese veneto Agostino Bonomo ha scritto al Commissario per l’emergenza in pectore Luca Zaia (manca solo l’ufficializzazione da parte del Consiglio dei Ministri atteso da qui a poche ore) chiedendo "l’apertura di un Tavolo Guida che ri

MotoGP - GP Valencia 2018 : le previsioni meteo. Attesa tanta pioggia per la gara di domenica. Tempo più clemente per le qualifiChe? : Le previsioni meteo non promettono nulla di buono per l’ultima prova stagionale del Motomondiale 2018. Il GP di Valencia già nelle prove libere odierne è stato colpito dalla pioggia, che ha costretto la direzione di gara a fermare con la bandiera rossa le PL1 della MotoGP, salvo poi far ripartire il tutto dopo una breve interruzione. Bisognerà stare attenti però per tutto il week-end, con le precipitazioni che sono annunciate anche sabato ...

Milano. Le nuove frontiere tecnologiChe della fotografia contemporanea : Si svolgerà fino a domenica 18 novembre la terza edizione di Photo Vogue Festival, la rassegna che negli ultimi anni

Il cinema - l'arte e il nostro tempo : torna Lo SChermo dell'arte : Qui si fa un altro tipo di indagine, molto più legata all'uomo e molto più legata alla nostra storia di esseri viventi nel mondo".L'uomo al centro, dunque, o meglio i diversi punti di vista che si ...

Che tempo che fa : Baudo torna in tv dopo il forfait a Francesca Fialdini : Che tempo che fa: Pippo Baudo ospite di Fazio dopo il colpo della strega Sarà Pippo Baudo uno degli ospiti della prossima puntata di Che tempo che fa, il programma della domenica sera di Rai1 condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto, per il secondo anno consecutivo in onda sulla prima rete dopo l’era Rai3. Baudo, nei giorni scorsi ‘immobilizzato’ dal colpo della strega, tornerà dunque nel piccolo ...

Spunta una tassa sulla Coca Cola Tempo pieno anChe alle elementari : tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap. Ed estendere il Tempo pieno anche alla scuola elementare. Ecco il nuovo piano sulla manovra di Lega e M5s Segui su affaritaliani.it

Instagram attiva il contatore Che ti dice quanto tempo ci passi : Altro strumento per combattere la dipendenza dalle piattaforme: un cruscotto che traccia la media del tempo trascorso e consente di silenziare le notifiche o attivare un avviso dopo un certo numero di ore

Instagram - arriva il cronometro Che calcola quanto tempo trascorri sulla app : immagine : pixabay Instagram ha reso operativa la nuova dashboard che permette di monitorare il tempo trascorso sul social. La piattaforma di condivisione di immagini e la proprietà, ossia Facebook, tempo fa avevano annunciato l’inserimento di una funzione che avrebbe monitorato il tempo trascorso dall’utente nell’app. Questa funzionalità è disponibile con l’ultimo aggiornamento di Instagram e si trova nel menù nelle ...

Emergenza maltempo : anChe la protezione civile di Monza in Veneto per aiutare : all'Emergenza maltempo. Il responsabile Mario Stevanin è stato a Taibon Agordino in provincia di Belluno. «Orgogliosi» dicono il sindaco Allevi e l'assessore Arena. L'appello dell'Anci per il Veneto ...

Fortnite : disponibile la nuova patch Che introduce la Torretta montata e la modalità a tempo Battaglia con il cibo : Fortnite si aggiorna con la nuova patch 6.30 che porta con sé interessanti novità per le modalità Battle Royale e Salva il Mondo.Come riportato sul sito ufficiale di Epic Games, l'aggiornamento introduce innanzitutto la Torretta montata in Battaglia Reale: "Tieni durooooo! Salta sulla nuova Torretta montata e tieni a bada i tuoi nemici. Ricordati di non sparare raffiche troppo lunghe o ti surriscalderai". Come da descrizione, "si trova nel ...

Maltempo Piemonte : danni per circa 300mila euro - verifiChe in corso : “Una prima stima dei danni causati dall’ultima ondata di Maltempo in Piemonte, effettuata sulla base delle ordinanze sindacali esaminate, è all’incirca di 300 mila euro: tuttavia va precisato che non si ha ancora una quantificazione precisa”: lo ha reso noto l’assessore regionale alla Difesa del suolo, Francesco Balocco, in risposta all’interrogazione del consigliere di Liberi e Uguali, Valter Ottria che chiedeva informazioni sulla ...

Maltempo - la lettera del bambino Che dona i suoi risparmi per "salvare le montagne" : Ha solo 9 anni Achille, ma le idee chiare e quella sensibilità pura e limpida che è propria dei bambini. Da grande vuole...

Maltempo Belluno : al lavoro anChe la Protezione Civile di Firenze : Sono sempre al lavoro in provincia di Belluno le squadre della Protezione Civile del Comune e della Citta’ metropolitana di Firenze. A Santo Stefano di Cadore, e negli altri comuni dell’Unione montana, i tecnici sono impegnati nel censimento e nella valutazione dei danni, prevalentemente frane, causati dall’ondata di Maltempo delle scorse settimane. L'articolo Maltempo Belluno: al lavoro anche la Protezione Civile di Firenze ...