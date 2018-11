C' era una volta l' Inghilterra

Pavia - maltrattamenti e lesioni contro anziani. Arrestati il direttore e un operatore di una casa di cura : Pugni, calci e anche una marchiatura con un phon bollente. È il trattamento subito da due anziani così come emerso dal rapporto della Squadra mobile di Pavia che questa mattina ha arrestato Giovanni Gastaldo, 67 anni, direttore della residenza sanitaria “Mons. Rastelli” e un operatore socio-sanitario, Davide Montagna, 35 anni. I due sono stati raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Carlo Pasta su ...

ANASTASIO OFFENDE SELVAGGIA LUCARELLI/ Il rapper a rischio : 'Così tramonta una breve carriera' - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : ANASTASIO è uno dei concorrenti di X Factor 2018. Questa settimana il cantante dovrà confrontarsi con Another brick in the wall dei Pink Floyd

Ignazio Moser senza Cecilia Rodriguez - serata con una misteriosa ragazza bionda a Roma : senza la fidanzata Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser si trattiene nottetempo con una misteriosa ragazza bionda. Ignazio e Cecilia si sono innamorati lo scorso anno, come riportato da Leggo.it, durante...

In arrivo una tassa sulle bevande zuccherate : cos'è e come funziona la 'sugar tax' : Un obolo di mezzo centesimo per ogni grammo di zucchero: la misura, caldeggiata sopratutto dal M5s, potrebbe finire nella...

Mamma infermiera uccide i suoi bambini con una iniezione letale : Aosta sotto choc - Ultime Notizie Flash : Mamma infermiera uccide i suoi bambini con una iniezione letale: Aosta sotto choc. Ecco le Ultime news che svelano una storia drammatica

Infermiera uccide i due figli con una inieizione letale di potassio e poi si suicida : Questa tragedia è avvenuta ad Aosta. Lei, Infermiera di 48 anni, ha ucciso i figli di 7 e 9 anni per poi togliersi la vita. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe rimediato i farmaci letali all’interno dell’ospedale dove lavorava ad Aosta per poi iniettarli nei figli. Il marito e padre dei bambini ha ritrovato i tre cadaveri nella loro abitazione. I bambini si trovavano nei loro letti: dopo averli sedati la donna li avrebbe uccisi ...

Infermiera uccide i due figli con un’iniezione letale e si toglie la vita. Trovata una lettera : «Non ce la faccio più» : La donna, Infermiera di 48 anni, ha praticato ai due bambini una iniezione letale, probabilmente con un cocktail di farmaci presi nell’ospedale in cui lavorava. Ha lasciato due lettere. A trovare i corpi il marito. La vicina: «Ho sentito delle urla, poi il silenzio»

Animali - WWF : in Asia le tigri potrebbero triplicare in una sola generazione umana : Un nuovo studio rileva come le popolazioni di tigre che vivono nelle principali aree dell’Asia hanno il potenziale di triplicare in una sola generazione umana, grazie ad una gestione che già oggi contribuisce all’aumento del 15% della popolazione globale di tigre. Le aree chiave per la sua conservazione studiate sono distribuite su vari habitat in 10 Paesi e potrebbero essere sulla buona strada per ospitare, nei prossimi 20 anni, la più ...

iPhone - due hacker scoprono una falla che permette di recuperare i dati cancellati : Il team “Fluoroacetate”, composto dai due hacker Richard Zhu e Amat Cama, di recente ha partecipato alla gara Pwn2Own, competizione annuale che incoraggia la scoperta responsabile di vulnerabilità in smartphone iOS e Android. Richard e Amat hanno scoperto leggi di più...

Il caso Khashoggi apre una speranza di pace in Yemen : La monarchia saudita deve dare segnali di buona volontà, mentre si moltiplicano gli appelli per chiedere la fine del conflitto in Yemen. Leggi

Juncker in conferenza stampa con una scarpa nera e l’altra marrone : Juncker in conferenza stampa con una scarpa nera e l’altra marrone Incredibile ma vero,Juncker si presenta in conferenza stampa con una scarpa nera ed una marrone. Una collaboratrice se ne accorge e lo invita gentilmente fuori dalla sala. Ma il danno è fatto. L’episodio in sé non ci scandalizza piu’ di tanto. Piuttosto ci tocca osservare che queste persone hanno in mano le nostre vite e si permettono di criticare la nostra manovra economica. Non ...

Una tempesta di materia oscura bombarderà la Terra : non è fantascienza - ma ciò che potrebbe accadere al Sistema Solare : Una sorta di ‘uragano’ di materia oscura, che viaggia alla velocità di 500 chilometri al secondo, potrebbe abbattersi sul Sistema Solare. A spingerlo verso di noi sarebbe lo ‘strascico’ di stelle di una galassia cannibalizzata molti anni fa dalla Via Lattea. E’ quanto evidenziato da uno studio pubblicato sulla rivista Physical Review D dagli astronomi dell’Università di Saragozza in Spagna in collaborazione ...

Destiny 2 : il DLC Armeria Nera ha una data di uscita ufficiale : Dopo i rumor e l'immagine promozionale spuntata nella giornata di ieri, arrivano finalmente delle informazioni ufficiali riguardanti il prossimo DLC di Destiny 2, Armeria Nera (Black Armory).Come riportato da VG247.com, il DLC che fa parte della seconda stagione di contenuti, la Stagione della Forgia, sarà disponibile a partire dal 4 dicembre mentre la seconda stagione partirà ufficialmente il 27 novembre.Attualmente abbiamo pochissime ...

Razer annuncia BlackWidow Lite - una tastiera meccanica studiata per il lavoro e il gioco : Razer annuncia Razer BlackWidow Lite, una tastiera meccanica studiata per il lavoro ed il gioco.La BlackWidow Lite offre le elevate prestazioni di una tastiera meccanica gaming Razer in un profilo elegante e minimalista adatto all'ambiente professionale. Dotata degli Orange Mechanical Switch di Razer dal feedback tattile praticamente silenzioso, Razer BlackWidow Lite garantisce la migliore esperienza di digitazione possibile pur essendo ...