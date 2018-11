Cattura e Note si aggiorna | possibilità di effettuare screenshot solo alle finestre

Cattura e Note si aggiorna : arriva il supporto ai bordi [Insider] : Durante il roll-out della build 18272 distribuita ieri sera per Windows 10 19H1, Microsoft ha rilasciato in concomitanza un aggiornamento per la UWP di Cattura e Note implementata di default da October 2018 Update in poi in sostituzione del classico strumento di Cattura legacy. L’aggiornamento, che prende la numerazione di 10.1809.2964.0, è disponibile ora sul Microsoft Store per tutti gli utenti iscritti ai rami Fast e Skip Ahead ...