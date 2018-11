Catania nel caos per una violenta grandinata

Maltempo - disastrosa alluvione a Catania : grandine enorme - auto distrutte - città nel caos - gravi danni [VIDEO LIVE] : Maltempo – Una violentissima alluvione sta colpendo Catania a causa di un temporale che imperversa sul capoluogo etneo da circa 40 minuti. Nelle zone più colpite (Catania Sud) sono già caduti 70mm di pioggia, ma in tutta la città sta diluviando con una grandine violentissima. I chicchi enormi stanno provocando gravi danni, rompendo parabrezza di numerose automobili. L’acqua ha raggiunto il metro di altezza in alcune zone pianeggianti ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Catania a e Padova per allungare nella quarta giornata - Verona vuol continuare a stupire : Il campionato di Serie A1 della Pallanuoto femminile riparte dopo l’impresa del Setterosa che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup femminile. Riprende la corsa a due che vede in vetta Catania e Padova ma ci sono anche altre sfide interessanti nella tornata di domani. Ad aprire la quarta giornata sarà infatti alle ore 13.45 la sfida tra Verona e Milano: le neopromosse venete sono chiamate a confermare il terzo ...

Catastrofe naturale sull’Etna e nell’area nord della città di Catania : domenica prossima nel capoluogo etneo una simulazione di maxi emergenza sanitaria : Una simulazione di maxi emergenza sanitaria è in programma domenica prossima a Catania: verrà simulato uno scenario estremo, una Catastrofe naturale sull’Etna e nell’area nord della città etnea. L’iniziativa, promossa dall’azienda Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, servirà da stress test per il nuovo pronto soccorso per adulti che entrerà in funzione domenica 18 novembre, quando chiuderà definitivamente lo storico ...

Terremoto in Sicilia : tre lievi scosse nel Belice - a Ragusa e a Catania : La terra torna a tremare in Sicilia. Una piccola scossa di magnitudo 1.5 è stata registrata a cinque chilometri a Sud Ovest di Porto Palo, nel Belice. I sismografi della Istituto nazionale di ...

L'ambasciatore Egiziano - 'Catania è un modello di cooperazione nel Mediterraneo' : Rivolgo, qui oggi un invito agli amministratori della città e agli imprenditori di Catania di venire a visitarci in un momento in cui la nostra economia è proiettata verso nuovi investimenti. ...

La procura di Catania ha richiesto l'archiviazione per Matteo Salvini nel caso Diciotti : La procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook. Il Tribunale dei ministri etneo che avrà adesso novanta giorni di tempo per decidere se accoglierla o meno."Quanto si è pagato per quest'inchiesta? Quanti uomini sono stati impiegati?". E' quanto si è chiesto il ministro ...

Commemorazione dei Defunti a Catania nel segno della tradizione tra “Notte di Zucchero” e “Fiera dei Morti” : Le festività dedicate alla Commemorazione dei Defunti seguiranno quest’anno, a Catania, il solco della più antica e autentica tradizione siciliana

Violento terremoto nello Ionio : tremano diverse citta' del Sud. Catania - Siracusa - Reggio Calabria - Lecce - Taranto - Bari. : Una fortissima scossa di terremoto ha colpito il Mar Ionio dopo la mezzanotte di oggi, 26 Ottobre 2018, esattamente alle ore 01.07. Il sisma è stato di magnitudo 6.8 sulla scala Richter, secondo le...

Catania : “Le Vie dei Tesori” ritorna nel weekend - aperti 32 luoghi della città etnea : Ogni nobile famiglia aveva la sua monaca: spesso la fanciulla prendeva il velo per lasciare integra l’eredità di casa per il primogenito o la sorella maggiore. La cerimonia che la voleva “sposa in Cristo” era molto commovente e da quel momento iniziava per la giovane, una vita da reclusa. Uno dei pochissimi svaghi delle religiose era seguire la festa di Sant’Agata. Le monache benedettine di San Giuliano salivano sul loggiato che abbracciava la ...

Le date del Potere Live Tour di Luchè nel 2018 e nel 2019 : tutti i concerti da Bologna a Catania : Le date del Potere Live Tour di Luchè sono state annunciate oggi. Dopo il rilascio dell'album Potere, pubblicato lo scorso 29 giugno, entrato ai vertici della classifica Fimi degli album più venduti in Italia (FIMI) nella settimana di riferimento, il rapper Luchè annuncia l'avvio del Potere Live Tour. Dal 23 novembre al 23 febbraio, Luchè sarà in Tour in tutta la penisola per presentare il nuovo disco di inediti. Il rapper, tra i più ...

Maltempo in Sicilia - nuovo violento nubifragio nel cuore dell’isola : fiume di fango sulla statale 417 Catania-Gela - detriti sulle auto [LIVE] : Il Maltempo torna a colpire le zone interne della Sicilia, in Provincia di Catania, già flagellate da una pesantissima alluvione nei giorni scorsi. Oggi pomeriggio un violento temporale ha colpito la zona di Mineo, Palagonia e Scordia provocando un’ondata di acqua e fango sulla strada statale 417 “di Caltagirone” Catania-Gela, dove i detriti hanno colpito le macchine in transito. Le vetture sono ferme sulla carreggiata. Il ...

Terremoto oggi a Catania : scossa M 2.9 a Belpasso/ Ultime notizie INGV - nuovo sisma nella zona etnea : Terremoto oggi a Catania: scossa M 2.9 a Belpasso. Ultime notizie INGV, nuovo sisma nella zona etnea dopo gli eventi di due settimane fa: nessun danno per il momento(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:59:00 GMT)

Maltempo - alluvione a Catania : la brigata Aosta soccorre 7 persone bloccate nelle auto : Questa mattina, a seguito delle operazioni di soccorso svolte dai militari del 62° reggimento fanteria della brigata Aosta in provincia di Catania, sono state tratte in salvo, lungo la SS417 nei pressi del comune di Palagonia, 7 persone rimaste intrappolate nelle loro auto per il violento fenomeno alluvionale. L’opera dell’Esercito continua incessantemente a favore della popolazione colpita. L'articolo Maltempo, alluvione a Catania: la brigata ...

Trovato a Catania fucile rubato in Calabria nel 2015 : Catania - Un fucile calibro 20 con le canne mozzate rubato il 15 ottobre del 2015 in una abitazione di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, è stato riTrovato dai carabinieri a Catania ...