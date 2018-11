ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Caso Shalabayeva, a giudizio in sette: c’è anche il questore di Palermo Renato Cortese - sarasarli : RT @fattoquotidiano: Caso Shalabayeva, a giudizio in sette: c’è anche il questore di Palermo Renato Cortese - fattoquotidiano : Caso Shalabayeva, a giudizio in sette: c’è anche il questore di Palermo Renato Cortese - MondoPalermo : Il caso Shalabayeva, rinviato a giudizio il questore di Palermo Renato Cortese -

(Di venerdì 16 novembre 2018) L’ex capo della squadra mobile di Roma, attualmentedi, e l’allora responsabile dell’ufficio immigrazione Maurizio Improta sono stati rinviati adal gup di Perugia per l’espulsione dall’Italia di Alma e Aula, moglie e figlia del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov. Stesso provvedimento per il giudice di pace Stefania Lavore e per quattro poliziotti coinvolti a eccezione di Laura Scipioni prosciolta “perché il fatto non costituisce reato”. Proscioltii tre funzionari dell’ambasciata del Kazakistan per i quali è stata riconosciuta l’immunità diplomatica. L'articolo, ain: c’èildiproviene da Il Fatto Quotidiano.