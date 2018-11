Caso Magherini | assolti tre carabinieri in appello

Caso Magherini - assolti i tre carabinieri. Il padre : "Mi casca il mondo addosso" : La Cassazione assolve i tre carabinieri accusati di omicidio colposo: Riccardo Magherini perse la vita durante un arresto a...

Caso Magherini : assolti in Cassazione i tre carabinieri : assolti in Cassazione "perché il fatto non costituisce reato" i tre carabinieri accusati della morte di Riccardo Magherini, l'ex calciatore 40enne deceduto nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2014 a Firenze, durante un fermo in Borgo San Frediano. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo pronunciata in appello nei confronti dei tre militari. La decisione della ...

Caso Magherini : assolti in Cassazione i tre carabinieri accusati inizialmente di omicidio : Sono stati assolti in Cassazione i tre carabinieri accusati inizialmente di omicidio in merito alla morte di Riccardo Magherini Caso Magherini, sono stati assolti in Cassazione i tre carabinieri accusati inizialmente di omicidio colposo del 40enne ex calciatore morto nel marzo 2014. Riccardo Magherini fu fermato ad un posto di blocco in quel di Firenze, l’ex calciatore sarebbe morto per stress respiratorio dovuto all’assunzione ...