Caso escort | Silvio Berlusconi a processo

liberoquotidiano

: Escort, Berlusconi rinviato a giudizio a Bari I pm: “Pagò Gianpaolo Tarantini per mentire” - petergomezblog : Escort, Berlusconi rinviato a giudizio a Bari I pm: “Pagò Gianpaolo Tarantini per mentire” - MFantinati : Berlusconi rinviato a giudizio nel caso escort: pagò Tarantini per mentire. Con quale faccia Berlusconi cerca ancor… - repubblica : ?? Caso escort, Silvio #Berlusconi rinviato a giudizio -

(Di venerdì 16 novembre 2018) L'ex presidente del Consiglioè stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Bari, Rosa Anna Depalo, con l'accusa di induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria nell'ambito dell'inchiestadella Procura di Bari. Ilinizierà il 4 febbraio del 2019.Il giudice ha dichiarato invece la propria incompetenza territoriale nei confronti dell’ex direttore de 'L’Avanti' Valter Lavitola, disponendo la trasmissione degli atti ai magistrati di Napoli. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore aggiunto Pasquale Drago e dalla pm Eugenia Pontassuglia.Secondo l'accusa, all’epoca presidente del Consiglio, avrebbe fornito all’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini, per il tramite di Lavitola, un pool di avvocati, un lavoro e circa 500mila euro in contanti per convincerlo a mentire ai pm baresi che indagavano sulle...