Caserta | 52enne uccide moglie | cognata e si suicida Violenti litigi tra lui e la

Tragedia a Caserta : finanziere 52enne uccide moglie e cognata - poi si spara : Terribile Tragedia nel Casertano questo pomeriggio, precisamente a Vairano Patenora, dove un uomo di 52 anni, Marcello De Prata, maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando Provinciale di Napoli (al porto secondo altre fonti), ha sparato alcuni colpi di pistola all'indirizzo della moglie, Antonella Laurenza di 45 anni, di professione insegnante e della cognata Rosanna, di 43 anni, uccidendole. Poi ha rivolto l'arma contro ...