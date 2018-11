Carta d’identità | il Garante della Privacy dice no alle diciture “padre” e “madre”

Salvini : su madre e padre sopra Carta d’identità noi andiamo avanti : Roma – “‘madre e padre sulla carta d’identita’, noi andiamo avanti! Non c’e’ ‘privacy’ che tenga!”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini. L'articolo Salvini: su madre e padre sopra carta d’identità noi andiamo avanti proviene da RomaDailyNews.

Carta d’identità - Garante Privacy boccia il ripristino di “padre” e “madre” annunciato da Salvini. Lui : “Si va avanti” : Il Garante della Privacy ha bocciato il ritorno all’indicazione di “padre” e “madre” al posto di “genitore 1 e 2” nei moduli per il rilascio della Carta d’identità elettronica per i figli minorenni. Era stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini ad annunciare di aver dato disposizione agli uffici del Viminale di modificare la modulistica ripristinando la vecchia dicitura che specifica il ...

Carta d’identità - ok a ‘madre’ e ‘padre’ al posto di ‘genitori’. Salvini : “È buon senso” : Il vicepremier leghista Matteo Salvini commenta l'ok arrivato dal ministero dell'Economia: "Tornano 'mamma' e 'papà', un po' di buonsenso!". Soddisfatto anche il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana: "Piccole (o grandi?) battaglie vinte. Avanti tutta! Grazie a tutti i Ministri coinvolti". .Continua a leggere