Capelli corti mossi | tutti i tagli delle star

Capelli autunno-inverno 2018 : i tagli corti da copiare : C’era una volta la moda fatta di diktat e look imposti, quando gli stilisti più in voga indicavano la via e chiunque non vi si attenesse era considerato irrimediabilmente “out”. Oggi per fortuna il mondo dell’abbigliamento, quello del make up e quello dell’hairstyle funzionano in modo diverso. Certo, ci sono ancora i trend setter, ma ognuno si sente libero di interpretare le tendenze e farle proprie, adattandole alle sue ...

"Prima dei Maneskin - portavo Capelli corti - zero orecchini e tatuaggi. La libertà - poi - mi ha reso chi sono" : Di loro se ne parlerà ancora a lungo. Ne sono convinti i Maneskin, che oggi, a un anno dalla consacrazione negli studi di X Factor, sono ancora sulla creste dell'onda e il loro successo non sembra destinato ad arginarsi. "Vediamo se siamo meteore", sfidano ancora i loro detrattori che, da un anno appunto, vaticinano l'immediata scomparsa dal mondo musicale.I ragazzi usciti da talent sono adesso pronti a dare il benvenuto al loro primo ...