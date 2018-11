Cambiamenti climatici - Mazzocca : “Approvati Profilo Climatico e linee guida del Pacc Abruzzo” : «I Cambiamenti climatici rappresentano la più grande sfida che governi, enti territoriali, istituzioni internazionali e popolazioni sono chiamati ad affrontare. Per farvi fronte bisogna mettere in campo politiche complesse ed integrate. Da un lato, si devono contrastare le cause dell’innalzamento delle temperature globali, riducendo le emissioni di gas serra. Dall’altro, occorre predisporre piani di adattamento che minimizzino gli impatti dei ...

Brasile - Ernesto Araújo : "Cambiamenti climatici trama marxista" : " Questo dogma " si legge in un post del suo blog " è stato usato per giustificare la crescita del potere normativo degli stati sull'economia e del potere delle istituzioni internazionali sugli stati ...

Incendi California - gli effetti devastanti di anni di siccità e Cambiamenti climatici in numeri : la gestione delle foreste non c’entra : L’uomo e la natura condividono le responsabilità dei devastanti Incendi che hanno messo in ginocchio la California, ma la gestione delle foreste non ha svolto un ruolo principale, come invece sostenuto nei giorni scorsi dal Presidente Trump. La natura ha fornito i pericolosi venti che hanno fatto propagare rapidamente le fiamme e i cambiamenti climatici causati dall’uomo hanno ucciso alberi e cespugli che si sono trasformati in “carburante” per ...

La California è devastata dagli incendi : stagione più lunga e distruttiva a causa dei Cambiamenti climatici [VIDEO] : Mentre gli incendi continuano a infuriare alle estremità della California, le autorità rilasciano tristi statistiche: 29 morti solo nella California settentrionale a cui si aggiungono altre due vittime registrate nel sud dello stato per un bilancio totale di 31 morti e almeno 228 dispersi. 10 squadre di soccorso stanno lavorando a Paradise, città di 27.000 abitanti quasi completamente incenerita dalle fiamme, e nei suoi dintorni ai piedi della ...

Gli italiani riscoprono la bici e le passeggiate a piedi : crisi - ambiente o Cambiamenti climatici sono i motivi principali : Gli italiani si muovono sempre più a piedi o in bicicletta. Complice probabilmente la crisi e anche una maggior consapevolezza ambientale, o ancora i cambiamenti climatici che, con piogge più frequenti, fanno aumentare la voglia di passeggiare all’aria aperta, i cittadini del Bel Paese preferiscono andare meno in auto e, anche se il numero di macchine per famiglia continua a crescere, spesso si opta per i mezzi pubblici. E’ la ...

I Cambiamenti climatici si combattono anche a tavola : ecco il decalogo salva clima : Arriva il decalogo salva clima per aiutare gli italiani a combattere personalmente il cambiamento climatico a tavola. L’iniziativa è della Coldiretti in occasione dell’apertura del farmers’ market metropolitano coperto di Milano in via Friuli 10 con la partecipazione, fra gli altri, del presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, del direttore di Campagna Amica Carmelo Troccoli e del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Con quasi 4 italiani ...

Cambiamenti climatici : gli scienziati mandano un messaggio terribile - ma i governi non ascoltano : Non ha trovato molto spazio sui mass media la notizia della pubblicazione (l’8 ottobre scorso) della Sintesi per Decisori Politici dello Special Report on Global Warming of 1,5 °C, che costituirà il riferimento scientifico per la Conferenza delle Parti (Cop24) della Convenzione quadro dell’Onu sui Cambiamenti climatici (Unfccc), che avrà luogo in Polonia il mese prossimo (Katowice, 2-13 dicembre 2018). L’aumento di temperatura dovuto all’azione ...

Foreste - Cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile : a Ecomondo 2018 insieme per un futuro più green : Come Etifor mostreremo ai visitatori di Ecomondo la forza di un binomio vincente: innovazione e scienza al servizio della natura" è il commento di Lucio Brotto, Business Development Director di ...

Gli italiani il popolo europeo più preoccupato per i Cambiamenti climatici : La Banca europea per gli investimenti (BEI), in collaborazione con YouGov – società internazionale di analisi dell’opinione pubblica – ha pubblicato oggi i risultati di un sondaggio unico nel suo genere che analizza come i cittadini percepiscono i cambiamenti climatici nell’Unione europea, negli Stati Uniti e in Cina. L’indagine rivela che gli italiani sono uno dei popoli dell’Unione Europea più attenti al clima. In ...

Foreste - Cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile : a Ecomondo 2018 insieme per un futuro più green : Quattro partner, numerose storie, un unico obiettivo: salvaguardare il patrimonio forestale per combattere i cambiamenti climatici, garantire filiere di approvvigionamento sostenibili e un futuro più verde alle generazioni a venire. In questo senso più che uno stand, lo Spazio 068 del Padiglione B1 di Ecomondo, la fiera della green e circular economy che si tiene in questi giorni a Rimini, diventa uno spazio comune dove verranno presentate ...

Cambiamenti climatici - Luca Mercalli : “Non c’è più tempo - il punto di non ritorno l’abbiamo passato negli anni ‘60” : Luca Mercalli, meteorologo e divulgatore scientifico, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da GianLuca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Tempeste e cambiamento climatico: “I segni del cambiamento climatico ormai sono ampiamente certificati da tutta la scienza internazionale –ha affermato Mercalli-. Il dato fondamentale è l’aumento ...

Cambiamenti climatici - 50 anni fa qualcuno aveva già previsto il disastro. Vi racconto chi : Vi ricordate la storia dei “limiti dello sviluppo“? Era uno studio pubblicato nel 1972 a cura del Club di Roma, un gruppo di scienziati e pensatori fondato da Aurelio Peccei nel 1968. Uno studio rivoluzionario, sia come metodi che come conclusioni: non era la prima volta che qualcuno faceva notare che una crescita infinita non è possibile su un pianeta finito, ma era il primo studio scientifico quantitativo che cercava di determinare ...

