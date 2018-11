California | il punto della situazione sugli incendi | oltre 10 000 strutture distrutte

meteoweb.eu

: RT @DavidePistorio: ?? Un #algoritmo in grado di prevedere l'#Alzheimer 6 anni prima della diagnosi: è stato messo a punto dai ricercatori d… - caring_mobile : RT @DavidePistorio: ?? Un #algoritmo in grado di prevedere l'#Alzheimer 6 anni prima della diagnosi: è stato messo a punto dai ricercatori d… - DavidePistorio : ?? Un #algoritmo in grado di prevedere l'#Alzheimer 6 anni prima della diagnosi: è stato messo a punto dai ricercato… - DigHealthAca : Un algoritmo in grado di prevedere l'#alzheimer 6 anni prima della diagnosi: è stato messo a punto dai ricercatori… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Sale a 631 il numero dei dispersi del Camp Fire, l’o più mortale dell’ultimo secolo divampato una settimana fa nel nord. Kory Honea, sceriffocontea di Butte, ha dichiarato che sulla lista potrebbero esserci persone che sono riuscite a sfuggire alle fiamme e a mettersi in salvo, senza sapere di essere annoverati tra i dispersi. Per questo motivo, la lista dei dispersi è pubblica, in modo che le persone possano verificare se vi sono incluse e far sapere alle autorità di essersi salvate. Il numero è salito drasticamente dai 130 dispersi di ieri dopo che le autorità hanno controllato tutte le chiamate d’emergenza ricevute nei giorni scorsi. Il Camp Fire ha ucciso 63 persone, distrutto 9.700 case e provocato l’evacuazione di 52.000 persone nella città di Paradise quasi completamente rasa al suolo, dove continua la ricerca di resti umani, e nelle città vicine. ...