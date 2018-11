California | 63 i morti negli incendi

I morti per gli incendi in California sono almeno 59 : almeno 59 persone sono morte a causa dei grandi incendi in California, mentre 300 sono ancora disperse, secondo le ultime stime ufficiali. In tutto lo stato almeno 270 mila persone sono state costrette a lasciare le loro case; anche a

Incendi in California - è strage anche di animali : centinaia morti carbonizzati (foto) : Cani, gatti, conigli, cavalli... sono centinaia gli animali che sono stati trovati morti a causa degli Incendi che stanno devastando la California negli ultimi giorni.Continua a leggere

California devastata - è il peggior rogo della storia : 44 morti e 300 dispersi per gli incendi : Gli sfollati sono 300mila. Neil Young attacca Donald Trump per la gestione dell'emergenza, ma anche per la sua riluttanza ad agire sul cambiamento climatico. E c'è polemica anche per i detenuti ingaggiati per spegnere le fiamme: "Due dollari al giorno per rischiare la vita".Continua a leggere

