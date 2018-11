Calciomercato | il Napoli può cedere Hysaj | a rivelarlo è l’agente del calciatore

Calciomercato Napoli - Giuntoli su un giovane del Pescara? Il patron del Delfino disposto a trattare : Tra i vari profili seguiti dal Napoli non solo calciatori già affermati, ma anche giovani in rampa di lancio. Uno di questi potrebbe essere il difensore Andrew Gravillon, difensore classe 1998 attualmente in forza al Pescara. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il presidente del club biancazzurro Daniele Sebastiani ha dichiarato: “Non ho mai parlato con De Laurentiis. Il presidente, però, sa che per lui le porte sono sempre ...

Calciomercato Napoli - Mertens e Milik in bilico : Giuntoli cerca un bomber [GALLERY] : 1/5 LaPresse ...

Calciomercato Milan - rossoneri su Diawara in prestito dal Napoli : MilanO - Prima Biglia e ora Bonaventura . Il Milan sta perdendo i pezzi a centrocampo e a gennaio sarà fondamentale per Leonardo tornare sul mercato. Il dt fin dalla scorsa estate corteggia Paredes ...

Calciomercato Napoli - Tutino su presente a Cosenza e futuro ritorno : ... attaccante del Cosenza in prestito dal Napoli , è tra i premiati dell'8ava edizione degli Italian Sport Award, il galà del calcio organizzato da Donato Alfani. A margine dell'evento, il bomber ha ...

Calciomercato Napoli - l’offerta con contropartita che sblocca l’affare Piatek con il Genoa : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dal pareggio davanti al pubblico amico contro il Psg, la squadra di Carlo Ancelotti si prepara per la gara contro il Genoa, partita molto importante per la zona Champions League. Il club azzurro si prepara anche a muoversi per il mercato di gennaio, pronto un nuovo assalto al Genoa per l’attaccante Piatek. L’ultima offerta è veramente importante: 30 milioni più una contropartita: ...

Calciomercato - Perinetti : “Abbiamo rifiutato l’offerta del Napoli per Piatek” : “Piatek? Abbiamo rispedito tutte le offerte al mittente. Anche quella del Napoli? Sì non era il momento. Discorso si riaprirà a Giugno? Ci penseremo più avanti”. Lo ha detto Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, a Radio Crc, parlando del suo attaccante. PIATEK RESTA AL GENOA “Napoli Psg? Io credo che più che della partita […] L'articolo Calciomercato, Perinetti: “Abbiamo rifiutato l’offerta del ...

Calciomercato Napoli - Cavani : colpo da 30 milioni : In casa Napoli, da qualche giorno a questa parte, non si parla d'altro: tra Scudetto e Champions League, il tema forte in casa partenopea resta il possibile ritorno di Edinson Cavani. Ad alimentare le speranze dei tifosi è stato proprio il recente confronto tra Napoli e Paris Saint-Germain in coppa, con l'incontro affettuoso tra Aurelio De Laurentiis ed il 'Matador' nella 'pancia' dello Stadio Parco dei Principi.

Calciomercato Psg : Attento Napoli - Tuchel vuole Insigne : Nella serata di ieri si è giocata la partita Paris Saint-Germain-Napoli, terminata con il rocambolesco pareggio 2-2 firmato da Di Maria al 93′. In gol in casa azzurra Lorenzo Insigne, l’attaccante italiano è stato così visionato da vicino da Tuchel, che lo vorrebbe con se sotto la Torre Eiffel.Il giocatore ha giurato più volte amore eterno al Napoli, ma dopo le ultime stagioni da grande protagonista e dopo un grande avvio di ...

Il Calciomercato del giorno – Napoli - De Laurentiis pronto ad investire 100 milioni per 4 colpi : Il calciomercato del giorno – Il Napoli sta disputando una stagione molto importante tra campionato e Champions League, il tecnico Carlo Ancelotti è riuscito almeno per il momento a non far rimpiangere Maurizio Sarri, impresa non di certo facile. In campionato gli azzurri sembrano l’unico club in grado di tenere il passo della Juventus, in Champions League la qualificazione è apertissima con la squadra di Ancelotti che potrebbe ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis scatenato : 100 milioni per colpi da Genoa - Torino e Cagliari [FOTO - NOMI e DETTAGLI] : 1/6 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calciomercato - Mertens spaventa in Napoli : è tentato dalla Cina : Come riporta l’edizione online di Sport Mediaset il popolare “Ciro” Dries Mertens ha deciso di spaventare i propri tifosi. Il motivo è presto detto, da protagonista assoluto con Sarri a seconda linea, pur sempre di prestigio, con Ancelotti. La stagione di Mertens fin qui ha toni decisamente meno entusiasmanti del recente passato e il calciatore […] L'articolo Calciomercato, Mertens spaventa in Napoli: è tentato dalla Cina ...

Calciomercato Napoli - Hamsik - parla il padre : «Difficile dire se resterà» : Napoli - " Napoli è una città cara ed importante per Marek che sta disputando la 12esima stagione in azzurro. Marek dice sempre che non è solo slovacco, ma anche napoletano" . Richard Hamsik , padre ...