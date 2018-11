Calcio | Siamo tutti Milano | la partita che aiuta i bambini affetti dalla

Calcio - Lorenzo Insigne : “Siamo una grande squadra contro il Portogallo vogliamo dare una risposta importante” : Il conto alla rovescia di Italia-Portogallo procede velocemente. Il match valido per la quinta giornata della Nations League 2019 del gruppo 3 della Lega A è tra le partite di cartello di questo turno, in programma il 17 novembre. Lo scenario di San Siro, in questo senso, contribuirà a creare ulteriore pathos visto che un anno fa la Nazionale azzurra fu eliminata nel playoff di qualificazione ai Mondiali 2018 dalla Svezia. Una delle serate più ...

Calcio - spezzare il cerchio della brutalità : siamo ancora in tempo? : Ma siamo ancora in tempo? È davvero possibile, in concreto, arginare l'ondata di brutalità che devasta il mondo del Calcio, specialmente quello delle serie minori? Quali strumenti utilizzare ora - ...

Ssd Roma VIII (Calcio - Juniores prov.) - Gramiccia : «Siamo forti e possiamo risalire in classifica» : Roma – Non è stata accompagnato dalla sorte l’avvio di stagione della Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso hanno sfoderato delle buone prestazioni, talvolta senza essere premiati dal verdetto del campo. E’ il caso (anche) dell’ultimo turno, quando la prima squadra giovanile del club capitolino ha impattato 1-1 sul campo del Segni. «Un pareggio che ci sta molto stretto – dice il vice capitano Andrea ...

Figc - Gravina : “Siamo al lavoro per il bene del Calcio italiano” : Eletto da poco alla presidenza della Figc, Gabriele Gravina è tornato a parlare dopo la sua elezione. Il neo presidente ha esposto il suo programma con il quale intende riportare ai vertici il calcio italiano: “Abbiamo detto sin dal primo momento di voler valorizzare la capacità propositiva all’interno di una lega che doveva allontanare sin […] L'articolo Figc, Gravina: “Siamo al lavoro per il bene del calcio italiano” proviene ...

La Rustica (Calcio - Prom.) - Assisi : «Vittoria molto importante con la Luiss - possiamo stare in alto» : Roma – Un successo che ci voleva. Dopo qualche partita non proprio brillante, il La Rustica si rifà con gli interessi. Il gruppo di mister Daniele Paolini ottiene uno splendido successo interno sulla Luiss, ormai ex capolista: il gol decisivo lo ha segnato (ovviamente) Alessandro Simonetta che ha sfruttato un bell’assist del giovane centrocampista classe 2000 Alessio Assisi e ha scaraventato il pallone in porta. «Siamo contenti per questa ...

La Juventus saluta Marotta : 'Grazie a te siamo tornati ai vertici del Calcio europeo' : Beppe Marotta non è più il DG della Juve , ora è ufficiale. E bianconeri l'hanno annunciato attraverso una bella lettera pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Grazie a te siamo tornati ai vertici ...

Juventus - Agnelli : 'Non possiamo essere associati ai bagarini. Il Calcio non è politica c'è troppo odio' : 'I fatti su cui una trasmissione televisiva ha riportato l'attenzione, i rapporti tra la Juventus e il tifo organizzato, sono stati acclarati in ogni sede. E non possiamo consentire che oggi si ...

Ancelotti e la crisi del Calcio : "Come cultura e infrastrutture siamo indietro anni luce" : Il tecnico del Napoli al Festival dello Sport: "Bisogna finirla con gli insulti: non si tratta di rivalità, ma di maleducazione. La rinascita deve partire anche da qui"

Giorgetti “nel Calcio Siamo all’anno zero - perso tempo” : “Abbiamo perso tempo, e’ stato perso tempo. Nel calcio siamo all’anno zero e arrivando a una condizione cosi disastrosa non si puo’ che rimbalzare. Bisogna avere adesso il coraggio di guardarsi allo specchio e cambiare. La campanella e’ suonata”. Cosi’ il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, oggi a Trento. “Tra qualche giorno spero inizi ...

Juventus - Emre Can : “Cristiano Ronaldo espulso per la tirata di capelli? Non siamo donne - giochiamo a Calcio”. Poi si scusa : “Ho appena saputo che Cristiano è stato espulso per la tirata di capelli. Non siamo donne, giochiamo a calcio“. Così Emre Can, centrocampista tedesco della Juventus, ha commentato l’espulsione del compagno di squadra Cristiano Ronaldo nel dopopartita di Valencia-Juventus, primo impegno dei bianconeri in Champions League. E in seguito alle polemiche per la frase, ritenuta offensiva nei confronti delle donne, il giocatore si è ...

Juventus - Emre Can : 'Non siamo donne - giochiamo a Calcio'. Scatta il delirio : 'È sessista' : La partita di Champions League Valencia - Juventus giocata ieri, mercoledì 19 settembre, è stata una delle più chiacchierate degli ultimi tempi. Non solo per via dell'espulsione di Cristiano Ronaldo ...

Inter-Tottenham - Spalletti sale sulla giostra Champions : “è il luna park del Calcio - non siamo favoriti ma…” : L’allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa del match contro il Tottenham, sfida che segna il ritorno in Champions dei nerazzurri “E’ una gara che può farvi svoltare? Sicuramente sì, sono gare che valgono moltissimo a livello di entusiasmo e convinzione. Secondo me per il momento che stiamo attraversando è una gara che capita a proposito. E’ una di quelle partite e di quelle competizioni che non ...