Calabria : scossa di terremoto nella notte - 3.1 - nel Cosentino - non ci sono danni : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella notte, alle ore 2,17, in Calabria, con epicentro a Villapiana , Cosenza, . Il sisma, avvertito dalla popolazione ma che non ha ...

Terremoto - paura in Calabria per una scossa in provincia di Reggio [LIVE] : paura in Calabria per una scossa di Terremoto avvertita in provincia di Reggio. Il sisma, distintamente percepito da gran parte della popolazione, si è verificato alle 15:58. La scossa è stata percepita da molti abitanti, in particolare nella Piana di Gioia Tauro e in Aspromonte. Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Terremoto, paura in Calabria per una scossa in provincia di Reggio [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto M. 6.8 a Zante - l’INGV ha ricostruito lo tsunami : il maremoto è arrivato in Calabria 56 minuti dopo la scossa - ecco tutte le immagini [VIDEO e MAPPE] : Un Terremoto di magnitudo Mw 6.8 si è verificato alle ore 00.54 italiane del 26 ottobre 2018, a largo della Costa Occidentale del Peloponneso ad una profondità di 10 km. A seguito dell’analisi dei parametri sismici, dopo 8 minuti, il Centro Allerta tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato al Dipartimento della Protezione Civile un’allerta tsunami di livello arancione (advisory) per le regioni Puglia e Calabria, ...

Una scossa di terremoto nel mar Jonio - di magnitudo 6.8 - è stata percepita anche in Puglia - Basilicata - Calabria - Campania e Sicilia : Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno all’una, c’è stato un terremoto di magnitudo 6,8 nel mar Jonio, con epicentro a Zacinto, in Grecia. La scossa è stata percepita anche in Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. Dopo la scossa The post Una scossa di terremoto nel mar Jonio, di magnitudo 6.8, è stata percepita anche in Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia appeared first on Il Post.

Mar Jonio : scossa di magnitudo 6.8 con epicentro a Zacinto - sentita anche in Calabria - Basilicata e Sicilia : Violenta scossa di terremoto, magnitudo 6.8 nel mar Jonio, con epicentro a Zacinto, in Grecia. Lo ha reso noto il servizio geologico Usa. Paura anche in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia perché la scossa si è propagata e ha fatto tremare la terra su gran parte del Mediterraneo centrale. La scossa è stata registrata alle 00:54. L'Istituto nazionale di vulcanologia ha precisato che il terremoto ...

Grecia : scossa 6.8 in mar Jonio. Paura in Puglia - Calabria - Sicilia. Ingv : "Allerta tsunami - evitare spiagge" : Il centro nazionale terremoti avverte che per il sud Italia l'allarme è "arancio". "Sono possibili variazioni del livello del mare inferiori a 1 metro"

Terremoto - violenta scossa nel mar Jonio : magnitudo 6.8 in Grecia - epicentro a Zacinto. Paura in Puglia - Sicilia - Calabria - Campania e a Malta. Possibile allarme tsunami : Una violenta scossa di Terremoto ha colpito nella notte il mar Jonio: erano le 00:54 quando s’è verificata la scossa principale, di magnitudo 6.8, con epicentro in Grecia pochi chilometri a sud/ovest dell’isola di Zacinto (o Zante). La scossa è stata distintamente avvertita in tutto il Sud Italia, e in modo particolare in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tanta Paura anche a Malta. E’ Possibile che scatti ...